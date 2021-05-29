السبت 29 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

بالشراكة مع 7 جهات

«المتحدة» تعلن إنشاء صندوق لرعاية العاملين في الإعلام

المتحدة
المتحدة

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قبل قليل، في مؤتمر صحفي تحت شعار «5 سنوات من التطوير»، عن إنشاء صندوق المتحدة لرعاية العاملين في مهنة الإعلام، بالشراكة مع العديد من الجهات، منها الهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ونقابة الصحفيين، ونقابة المهن التمثيلية، ونقابة المهن السينمائية، ونقابة المهن الموسيقية.

وبدأت قبل قليل فعاليات مؤتمر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بحضور فني وإعلامي كبير داخل فندق نايل ريتز كارلتون، من خلال عرض فيلم تسجيلي بصوت الإعلامي طارق أبوالسعود عن الشركة المتحدة ومؤسساتها وما الذي حققته من إنجازات خلال السنوات الخمس الماضية، وما الذي حدث من تطوير.

وتناول الفيلم استمرار تطوير المحتوى وطرح أسهم البورصة المصرية في السوق خلال الفترة المقبلة، وعمل شراكات إقليمية جديدة خلال، والتعاون مع عدد كبير من المنتجين.

وشهدت القاعة تواجدًا كبيرًا من نجوم الفن على رأسهم أمير كرارة وخالد الصاوي وهاني رمزي، إلى جانب عدد كبير من رؤساء القنوات والإعلاميين والفنانين ورؤساء تحرير الصحف، ومنهم الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، الإعلامية لميس الحديدى، الإعلامى أحمد موسى، الكاتب الصحفى خالد صلاح، الإعلامية ريهام السهلى، طارق أبوالسعود، الإعلامى عمرو الخياط، الإعلامى ألبرت شفيق، الإعلامي حازم شفيق رئيس قناة الحياة، الفنانة لبلبة، خالد الصاوى، المنتج جمال العدل، الكاتب مدحت العدل، الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين، الإعلامى عمرو الليثى، الكاتب كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عبدالصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وطارق سعدة نقيب الإعلاميين.

وحققت المتحدة للخدمات الإعلامية نجاحًا كبيرًا خلال الموسم الرمضاني الماضي، من خلال خريطة درامية وبرامجية مميزة للغاية قدمتها للجمهورين المصري والعربي، وعلى رأسها مسلسلات الوعي التي تمثلت في أعمال «الاختيار 2، هجمة مرتدة، القاهرة: كابول».

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