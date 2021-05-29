الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تطلق مسابقة الزراعة الرقمية بالتعاون مع صندوق مشاريع المرأة

أطلقت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، من خلال مشروع الإبتكار الزراعي، بالتعاون مع صندوق مشاريع المرأة العربية، وهو برنامج تنموي هدفه تمكين المرأة اقتصاديا بإطلاق مسابقة الزراعة الرقمية يالشراكة مع الشريك الاستراتيجي المنفذ مركز للإبتكار وريادة الأعمال والإبداع في جامعة عين شمس.

وتهدف المسابقة إلى تعزيز ودعم ريادة الأعمال في مجال الزراعة الرقمية في مصر؛ من أجل تمكين رواد الأعمال الحاليين والمحتملين بالأخص الشباب والنساء، في المجالات الرئيسية للمنافسة وهي تسهيل دخول المزارعين إلى السوق، تعزيز الدعم المؤسسي، والعمل من أجل الإنتاجية المستدامة والإبتكار.

تستهدف المسابقة الأفراد أو الفرق دو المشاريع أو الحلول في خدمات الأسواق الإليكترونية أو الخدمات الإرشادية، واستخدام التطبيقات الرقمية للحصول على الخدمات الإلكترونية.

كما يمكن لهذه الفرق أن تكون في مرحلة إنشاء الفكرة، أو مرحلة النضخ والنمو، أو الذين يملكون نموذج أولي للمنتج، حيث يحصل الفائزون على تمويل قدره 150 ألف جنيه، إلى جانب إحتضانهم لتقديم الدعم في مجالات التسويق والمحاسبة والتمويل والإدارة والتعاقد الحكومي.

وقالت يمنى مصطفى، مديرة مشروع صندوق مشاريع المرأة العربية، إن صندوق مشاريع المراة العربية يفتخر بدعم التفكير المستقبلي والشركات الناشئة التعاونية في المجال الزراعي الرقمي في مصر، والذي يعد أحد المكونات الرئيسية في الاقتصاد المصري.

وأوضحت مديرة المشروع، قائلة: "نهدف إلى تحفيز التغيير المنهجي المستدام نحو الإدماج الاقتصادي للمرأة من خلال نشر الوعي حول الشمولية بين الجنسين، وبناء نظم للخدمات التمويل الرقمي حول رائدات الأعمال وسلاسل القيمة.

وأشارت إلى أنها تأمل في تشجيع مثل هذه التدخلات مزيدا من الإبتكارات بين رواد الأعمال في مجال التمويل الرقمي، الراغبين في تطوير استراتيجيات ذكية بين الجنسين مع إدماج واحدة من أكثر الموارد غير المستغلة في مصر وهي المرأة.