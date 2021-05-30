الأحد 30 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«تعرضت لحروق الليزر».. لماذا تصدرت سلمى أبو ضيف تريند جوجل؟

سلمى ابو ضيف
سلمى ابو ضيف

تصدرت الفنانة سلمى أبو ضيف تريند جوجل بعد كشفها عن معاناتها، وتعرضها لحروق بسبب الليزر وإجراء عملية جراحية.

وكتبت سلمى على خاصية الستوريز على حسابها الشخصي بـ"إنستجرام": "في غضون أسابيع، تعرضت لحروق الليزر في جميع أنحاء الجسم، وشفتي قطعت أثناء إجراء عملية جراحية لضرس العقل الخاص بي، وقبل شهر كان لدي منظار داخلي للقرحة ليس لدي ما أقوله سوى الحمد لله".

وتابعت: "لا تحكم أبدًا على الأشخاص فقط من صورهم التي لا تعرف ما يمرون به، شكرًا". 

ونشرت «سلمى» بعد ذلك، عبر خاصية «ستوري» على تطبيق «إنستجرام» مستشهدة بسورة "الفلق" لتشير إلى أنها تعرضت للحسد، ثم كتبت عبر حسابها على «إنستجرام»: «الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله على كل شيء».

يذكر أن سلمى أبوضيف أصيبت بفيروس كورونا أثناء تواجدها بفعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الجونة العام الماضي ، وقررت أن تعزل نفسها داخل المدينة الساحلية ورفضت العودة إلى القاهرة لتبقى بعيدًا عن الجميع لحين تماثلها الشفاء.

ونشرت خبر وقتها ظهور عينتها السلبية لفيروس عبر حسابها بموقع إنستقرام قائلة: “أخيرًا أنا الاَن خالية من كورونا، الحمد لله، شكرًا لكل من سأل عني، لكم مني كل الحب، وابقوا أمنين”.

سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف تريند جوجل حسد الفنانة سلمى ابو ضيف انستجرام سلمى أبو ضيف

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