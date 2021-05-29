من الخسائر للمكاسب.. «المتحدة» تكشف عن تحقيقها 260 مليونا أرباح في 2021

شهد المؤتمر الصحفي، الذي أقامته قبل قليل، الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، تحت شعار "5 سنوات من التطوير"، الإعلان عن نجاح المجموعة في عبور تحدي تحويل الخسائر في سوق الإعلام المصري إلى أرباح.

وكشف العرض الذي قدمته الشركة عن تحقيق موسم رمضان 2017 خسائر بلغت 470 مليون جنيه، فيما شهد موسم 2021 تحقيق أرباح وصلت إلى 260 مليون جنيه.

وبدأت قبل قليل فعاليات مؤتمر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بحضور فني وإعلامي كبير، من خلال عرض فيلم تسجيلي بصوت الإعلامي طارق أبو السعود عن الشركة المتحدة ومؤسساتها وما الذي حققته من إنجازات خلال السنوات الخمسة الماضية، وما الذي حدث من تطوير.

مجلس ادراة المتحدة

وتناول الفيلم استمرار تطوير المحتوى وطرح أسهم البورصة المصرية في السوق خلال الفترة القادمة، وعمل شراكات إقليمية جديدة خلال الفترة القادمة والتعاون مع عدد كبير من المنتجين.

وشهدت القاعة تواجدا كبيرا من نجوم الفن على رأسهم أمير كرارة وخالد الصاوي وهاني رمزي، إلى جانب عدد كبير من رؤوساء القنوات والإعلاميين والفنانين ورؤساء تحرير الصحف، ومنهم الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، والإعلامية لميس الحديدى، الإعلامى أحمد موسى، الكاتب الصحفى خالد صلاح، الإعلامية ريهام السهلى، طارق أبو السعود، الإعلامى عمرو الخياط، الإعلامى ألبرت شفيق، والإعلامي حازم شفيق رئيس قناة الحياة، الفنانة لبلبة، خالد الصاوى، المنتج جمال العدل، الكاتب مدحت العدل، والدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين، الإعلامى عمرو الليثى، والكاتب كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وطارق سعدة نقيب الإعلاميين.

وحققت المتحدة للخدمات الإعلامية نجاحا كبيرا خلال الموسم الرمضاني الماضي، من خلال خريطة درامية وبرامجية مميزة للغاية قدمتها للجمهور المصري والعربي وعلى رأسهما مسلسلات الوعي والتي تمثلت في أعمال "الاختيار 2 وهجمة مرتدة والقاهرة كابول.