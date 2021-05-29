السبت 29 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأمم المتحدة تشيد بدور مصر كأحد أكبر المساهمين في «حفظ السلام»

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

أشادت المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر إلينا بانوفا، بالدور الذي تلعبه القاهرة كأحد أكبر المساهمين في عمليات حفظ السلام الأممية، وذلك بمناسبة اليوم الدولي لحفظة السلام التابعين للأمم المتحدة.

وقالت بانوفا - وفقا لما نشره المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة - "لطالما كانت مصر شريكا أساسيا على الطريق إلى السلام الدائم.. وإننا في منظومة الأمم المتحدة في مصر، نُحيي شجاعة وخدمة وتضحية حفظة السلام المصريين من أجل حماية المستضعفين والمساعدة في بناء السلام."

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