«المتحدة للخدمات الإعلامية» تعلن تشكيل مجلس إدارتها الجديد

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قبل قليل، في مؤتمر صحفي تحت شعار "5 سنوات من التطوير"، عن تشكيل جديد لمجلس إدارة المجموعة، بتولي حسن عبد الله رئاسة مجلس الإدارة، وعضوية محمد السعدي وعمرو الفقي وتامر مرسي وأشرف سالمان والدكتور محمد سمير.

وبدأت قبل قليل فعاليات مؤتمر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بحضور فني وإعلامي كبير داخل فندق نايل ريتز كارلتون، من خلال عرض فيلم تسجيلي بصوت الإعلامي طارق أبو السعود عن الشركة المتحدة ومؤسساتها وما الذي حققته من إنجازات خلال السنوات الخمسة الماضية، وما الذي حدث من تطوير.

وتناول الفيلم استمرار تطوير المحتوى وطرح أسهم البورصة المصرية في السوق خلال الفترة القادمة، وعمل شراكات إقليمية جديدة خلال الفترة القادمة والتعاون مع عدد كبير من المنتجين.

وشهدت القاعة تواجدا كبيرا من نجوم الفن على رأسهم أمير كرارة وخالد الصاوي وهاني رمزي، إلى جانب عدد كبير من رؤوساء القنوات والإعلاميين والفنانين ورؤساء تحرير الصحف، ومنهم الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، والإعلامية لميس الحديدى، الإعلامى أحمد موسى، الكاتب الصحفى خالد صلاح، الإعلامية ريهام السهلى، طارق أبو السعود، الإعلامى عمرو الخياط، الإعلامى ألبرت شفيق، والإعلامي حازم شفيق رئيس قناة الحياة، الفنانة لبلبة، خالد الصاوى، المنتج جمال العدل، الكاتب مدحت العدل، والدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين، الإعلامى عمرو الليثى، والكاتب كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وطارق سعدة نقيب الإعلاميين.

وحققت المتحدة للخدمات الإعلامية نجاحا كبيرا خلال الموسم الرمضاني الماضي، من خلال خريطة درامية وبرامجية مميزة للغاية قدمتها للجمهور المصري والعربي وعلى رأسهما مسلسلات الوعي والتي تمثلت في أعمال "الاختيار 2 وهجمة مرتدة والقاهرة كابول.