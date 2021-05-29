«المتحدة» تعلن البدء في إجراءات إدراج الشركة بالبورصة

شهد المؤتمر الصحفي، الذي أقامته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تحت شعار "5 سنوات من التطوير"، الإعلان عن محاور العمل المستقبلي للشركة، وفي مقدمتها البدء في اتخاذ الإجراءات للتمهيد لإدراج الشركة في البورصة المصرية، وتشكيل لجنة للاستثمار.

وأعلنت الشركة أيضا عن إنشاء صندوق لمخاطر العاملين في مهنة الإعلام، وبالتنسيق مع الجهات المختلفة، وتعيين هيئة استشارية لتضم ذوي الخبرة في المجالات المختلفة من خارج تشكيل الشركات، وإعادة تشكيل الهيكل الإداري في شركات المجموعة، وفتح باب التعاون مع كافة المبدعين والمتميزين من أفراد وشركات تعمل في مجال الإعلام وخدماته، فضلا عن إطلاق مسابقة وجائزة المتحدة لسيناريو الدراما التليفزيونية والمنصات الرقمية والأطفال.

وبدأت، قبل قليل، فعاليات مؤتمر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بحضور فني وإعلامي كبير داخل فندق «نايل ريتز كارلتون»، من خلال عرض فيلم تسجيلي، بصوت الإعلامي طارق أبوالسعود، عن الشركة المتحدة ومؤسساتها وما الذي حققته من إنجازات خلال السنوات الخمس الماضية، وما الذي حدث من تطوير.

وتناول الفيلم استمرار تطوير المحتوى، وطرح أسهم البورصة المصرية في السوق خلال الفترة القادمة، وعمل شراكات إقليمية جديدة خلال الفترة القادمة، والتعاون مع عدد كبير من المنتجين.

وشهدت القاعة تواجدا كبيرا من نجوم الفن، على رأسهم الفنانة لبلبة، وأمير كرارة وخالد الصاوي وهاني رمزي، إلى جانب عدد كبير من رؤساء القنوات والإعلاميين والفنانين ورؤساء تحرير الصحف، ومنهم الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة «الدستور»، والإعلامية لميس الحديدى، والإعلامى أحمد موسى، والكاتب الصحفى خالد صلاح، والإعلامية ريهام السهلى، وطارق أبوالسعود، والإعلامى عمرو الخياط، والإعلامى ألبرت شفيق، والإعلامي حازم شفيق رئيس قناة الحياة، والمنتج جمال العدل، والكاتب مدحت العدل، والدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين، والإعلامى عمرو الليثى، والكاتب كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعبدالصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وطارق سعدة نقيب الإعلاميين.

وحققت المتحدة للخدمات الإعلامية نجاحا كبيرا خلال الموسم الرمضاني الماضي، من خلال خريطة درامية وبرامجية مميزة للغاية قدمتها للجمهور المصري والعربي، وعلى رأسها مسلسلات الوعي، والتي تمثلت في أعمال: «الاختيار 2، وهجمة مرتدة، والقاهرة كابول».