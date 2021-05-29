بعد تقدم 300 مرشح.. قائمة المتنافسين على جوائز الدولة

تقدم لجوائز الدولة التي تمنحها وزارة الثقافة متمثلة في المجلس الأعلى للثقافة لعام 2021، فى فروعها الأربعة حتى غلق باب الترشح ما يقرب من 300 مرشح، وكان لجائزة الدولة التشجيعية نصيب الأسد منها، حيث تسمح شروط الجائزة بترشيح الأفراد لأنفسهم على عكس باقى الفروع الذي يكون الترشيح فيها من خلال المؤسسات والهيئات الثقافية والعلمية.

ومن المقرر أن يجرى التصويت يوم الثلاثاء الأول من شهر يونيه القادم، بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، التصويت على اختيار المرشحين للفوز بجوائز الدولة "النيل، التقديرية، التفوق"، واعتماد الفائزين بجائزة الدولة التشجيعية، وذلك خلال الاجتماع السنوى الـ65 لأعضاء المجلس، وبمشاركة أعضاء المجلس الذين يبلغ عددهم 36 عضواً.

يتنافس على جوائز الدول فرع، «جائزة النيل» في مجال "الآداب"، كل من الكاتب المسرحى محمد سلماوي، والمترجم محمد عناني، وفى فرع الفنون، ينافس الموسيقار عمر خيرت، والفنان التشكيلى مصطفى عبد المعطي.

وتضم قائمة المرشحين فى فرع العلوم الاجتماعية، كلاً من على الدين هلال، وعبد الرءوف الريدي.

وفى فرع الجائزة للمبدعين العرب، يتنافس المفكر اللبنانى رضوان السيد، والمفكر عبد الله يوسف الغنيم وزير التعليم الأسبق فى الكويت.

على أن يتم اختيار فائز واحد فى كل مجال.

وفي فرع «جائزة الدولة التقديرية»، في مجال الآداب يتنافس كل من الروائى محمد المنسى قنديل، والكاتبة سلوى بكر، والشاعر محمد سليمان، والروائى مصطفى نصر، والشاعر محمد أبو الفضل بدران، والشاعر شوقى حجاب، وسيتم اختيار 3 مرشحين للفوز بالجائزة.

وفى فرع الفنون، يتنافس على الجائزة الموسيقى راجح داود، والفنان التشكيلى عصمت داوستاشي، وأستاذ العمارة محمد توفيق عبد الجواد، والفنان أحمد فؤاد درويش، وزينب محمد سالم، والسيناريست الراحل مصطفى محرم، الذى تم ترشيحه للجائزة قبل رحيله، وسوف يتم اختيار 3 من المرشحين للفوز بالجائزة.

أما فى فرع العلوم الاجتماعية، يتنافس على الجائزة الدكتور محمد عفيفى أستاذ التاريخ، وأحمد يوسف أحمد، ونبيل السيد إمبابي، وأحمد محمد عبد الخالق، والسيد السيد الحسيني، وإسماعيل شلبي، وسرية عبد الرازق صدقي، وعاشور أحمد صقر، وسيتم اختيار 4 مرشحين للفوز بالجائزة.

بينما يتنافس على «جائزة التفوق»، فى مجال الآداب الكتاب: أحمد أبوخنيجر، ومحمد إبراهيم طه، وصلاح اللقاني، والروائى الراحل بهاء عبد المجيد، الذى تعد هذه آخر فرصه للحصول على الجائزة، بعد ترشيحه لها قبل رحيله، وسيتم اختيار مرشحين للفوز بالجائزة.

أما فى مجال الفنون، منى الصبان، وشريف محيى الدين، وجمال يقوت، وكريم غزالي، على أن يتم اختيار مرشحين للفوز بالجائزة.

وفى العلوم الاجتماعية، يتنافس الكاتب الصحفى وائل لطفي، وعالية المهدى عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السابقة، ومحمد سالمان طايع وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق، وفطين فريد أستاذ التاريخ، وأحمد رجب رزق، ومحمد عبد المنعم شلبي، وسيتم اختيار ثلاثة أسماء للحصول على الجائزة.

وتمنح جائزة الدولة التشيجيعية، لتشجيع الإنتاج الفكرى فى مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية وقيمة الجائزة خمسون ألف جنيه، وتمنح جائزة التفوق تمنح للممتازين فى الإنتاج الفكرى فى الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، وقيمة الجائزة مائة ألف جنية وميدالية فضية، وتمنح الجائزة التقديرية، تمنح للممتازين فى الإنتاج الفكرى فى الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، وقيمة الجائزة مائتا ألف جنيه وميدالية ذهبية، وتمنح جائزة النيل تمنح لشخصية بارزة فى كل مجال من الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، وقيمة الجائزة أربعمائة ألف جنيه وميدالية ذهبية.