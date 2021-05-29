وفدا الوكالة الجامعية الفرنكوفونية و«الأنوكا» يزوران متحف الحضارة بالفسطاط

استقبل المتحف القومي الحضارة المصرية بالفسطاط وفد رفيع المستوى من الوكالة الجامعية الفرنكوفونية برئاسة الدكتور سليم خلبوص رئيس الوكالة، على هامش زيارتهم لمصر، حيث اصطحبتهم الدكتورة عبير أبو المجد الأثرية بالمتحف في جولة داخل قاعة العرض المركزي وقاعة المومياوات، وقامت بالشرح الأثري لكافة المقتنيات المعروضة بالإضافة إلى مراحل إنشاء المتحف وافتتاح قاعاته.

وأبدى الوفد إعجابه بالمتحف وما به من كنوز أثرية، وحرص الدكتور سليم خلبوص على تدوين كلمة في كتاب الزيارات الخاص بالمتحف، أعرب فيها عن بالغ سعادته بزيارة هذا الصرح العظيم ووصفة بالإنجاز الهام لتأمين الموروث المصري عبر التاريخ، مؤكدا على اعتزاز الوكالة الجامعية الفرنكوفونية بالتعاون المثمر مع الحكومة المصرية والجامعات المصرية في مجال الثقافة والعلوم.

كما زار المتحف وفد اتحاد اللجان الأولمبية الإفريقية "الانوكا " وذلك أثناء تواجدهم في مصر لعقد اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد، بحضور ومشاركة ممثلين من 54 دولة أفريقية.

وأبدى أعضاء وفد " الأنوكا " سعادتهم البالغة بتواجدهم في مصر، معربين عن انبهارهم بما شاهدوه من روائع الحضارة المصرية العريقة.

يشار إلى أن المتحف القومي للحضارة المصرية ضمن الأهداف الرئيسية لزيارة اى مسؤل أو وفد رسمي للبلاد وخاصة بعد متابعتهم لموكب المومياوات الملكية الذى ابهر العالم وجعل المتحف فى أذهان الجميع بعد نقل 22 مومياء ملكية من المتحف المصري بميدان التحرير إلى المتحف القومى للحضارة بالفسطاط فخلق هذا الموكب الملكى شغف لدى الجميع لرؤية المومياوات الملكية بعد إعادة عرضها داخل المتحف كما أن المتحف يضاهى كبرى متاحف أوروبا من حيث طريقة عرض القطع الأثرية والأضواء المستخدمة بالعرض كما أنه يعد مرجع تاريخى واثرى لكل المهتمين بالحضارة المصرية القديمة حيث أنه يحكى جزء من تاريخ هذه الحضارة العريقة التى مازالت تبهر العالم حتى يومنا هذا.