«حار ورياح مثيرة للأتربة».. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأحد، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن الظواهر الجوية، تنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة غربا قد تصل إلى حد العاصفة، وفرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد وجنوب الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة 30% تقريبا.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية .

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 35 21

الإسكندرية 32 22

وادى النطرون 33 21

طنطا 33 21

شبين الكوم 35 21

دمنهور 33 21

بلطيم 32 22

مطروح 33 19

السلوم 38 21

سيوة 41 22

بورسعيد 29 22

دمياط 28 21

الزقازيق 35 21

المنصورة 35 21

الاسماعيلية 35 20

السويس 35 20

العريش 31 19

رفح 30 19

رأس سدر 35 22

نخل 34 17

نويبع 36 25

طابا 33 22

كاترين 33 19

الطور 34 23

شرم الشيخ 38 27

الغردقة 37 26

مرسى علم 36 26

الفيوم 37 22

بنى سويف 37 22

المنيا 37 23

أسيوط 38 23

سوهاج 39 23

قنا 40 23

الأقصر 40 24

أسوان 41 24

ادفو 41 25

أبوسمبل 41 22

الوادى الجديد 40 23

شلاتين 37 26

أبو رماد 37 26

حلايب 35 27

رأس حدربة 35 27