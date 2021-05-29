السبت 29 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تعافي 6 حالات من كورونا ووفاة 3 في شمال سيناء

شمال سيناء
شمال سيناء

تعافى 6 حالات جدد من مرضى فيروس كورونا المستجد بشمال سيناء، اليوم السبت، وجاء تماثلهم للشفاء التام من الفيروس اللعين عقب تلقيهم البروتوكول العلاجى التي خصصته وزارة الصحة للعلاج.

بينما حققت محافظة شمال سيناء إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم السبت، بالإضافة إلى أنه بلغ عدد المتوفيين إثر أصابتهم بالفيروس اللعين 3 أشخاص.

وبخصوص الحالات المحتجزة وما زالت تخضع للعلاج من فيروس كورونا المستجد داخل العزل الصحي  بمستشفيات محافظة شمال سيناء، وصل عددها إلى 22 حاله، بينما بلغ عدد حالات التي تخضع للبرتوكول العلاجى بالغزل المنزلي 79 حالة.

جاء ذلك خلال بيان صحة شمال سيناء، الخاص بمتابعة موقف الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

الجدير بالذكر أن الفريق الطبى بمركز تطعيم لقاح كورونا بشمال سيناء، أكد أن التطعيم آمن وفعال، ويمكن التسجيل  للحصول عليه بمركز تطعيم لقاح كورونا بمستشفي العريش العام أو على الموقع الإلكتروني 
www.egcovac.mohp.gov.eg.

يمكن للمواطنين الذين يواجهون صعوبة في التسجيل إلكترونيًا، التوجه لمركز تطعيم لقاح كورونا بمستشفي العريش العام لحجز اللقاح.

وكانت حددت وزارة الصحة والسكان أن خطوات حصول المواطنين على الجرعتين الأولى والثانية من لقاحات فيروس كورونا المستجد تتم من خلال التالي:  التسجيل على الموقع الإلكتروني، حيث تقوم وزارة الصحة بتقسيم الفئات المستحقة أثناء التسجيل على الموقع، إلى 3 مجموعات بما يتوافق مع الأولويات المتعارف عليها عالميًا.

ويقوم المواطن باختيار المجموعة التي ينتمي إليها، حيث تشمل المجموعات العاملين في القطاع الطبي، أو الفئات الأكثر عرضة للإصابة من غير العاملين بالقطاع الطبي وهم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، ثم يتم تحديد موعد للمسجلين على الموقع ويتم التواصل معهم وتوجيههم إلى مركز التطعيم بالمحافظة التابعين لها؛ لتلقي الجرعة الأولى من اللقاح.

وفور توجه المواطن لمركز التطعيم، يتم مراجعة بياناته من خلال بطاقة الرقم القومي، كما يتم مراجعة أي تقارير طبية خاصة بالمواطنين من ذوي الأمراض المزمنة، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وإجراءات التباعد الاجتماعي.

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