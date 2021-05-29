السبت 29 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم» تستعد لرفع الامتحانات التجريبية للثانوية العامة على موقعها

طارق شوقي
طارق شوقي

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لرفع نماذج الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة، التي انتهى منها الطلاب يوم الخميس الماضي.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أنه سيتم رفع كافة مواد الامتحانات التجريبية للثانوية العامة بعد الانتهاء منها، على موقع وزارة التربية والتعليم الالكتروني، ليستفاد منها الطلاب .

كان الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، قدم روشتة لطلاب الثانوية العامة للتفوق، نشرها عبر فيديو تسجيلي قصير له، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعنوان "ازاي نتأكد أن الطالب فهم الدرس" .

وقدم الخطوات التي يجب على طالب الثانوية العامة اتباعها لفهم الدرس بشكل جيد، ولتساعده في التمكن من التحضير الجيد لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام . 

وقال نصا: "أعزائي المعلمين وأولياء الأمور والطلاب، أكيد كلنا عايزين نتأكد أن الطالب لما يذاكر الدرس يكون اكيد فهمه بشكل جيد، وأكيد المدرسين بيسألوا الطلبة فهمتوا الدرس بشكل جيد ام لا، ويكون الطالب محتار يقول نعم أم لا، وكذا أولياء الأمور بيكونوا عايزين يطمنوا أولادهم فهموا الدرس أم لا".

وتابع: معروف لدينا ان لدينا نواتج التعلم هو ( التذكر _ الفهم _ التطبيق _ التحليل _ التركيب _ التقويم)، أريد أن أوضح للمعلمين وللطلاب وأولياء الأمور، أن يتأكدوا ان الطالب فهم الدرس ، بعد ما انتهي من مذاكرته ، لافتا إلى أن هناك 5 خطوات لو اتبعهم الطالب سيؤكد له بالدليل أنه فهم الدرس بشكل جيد.

 

وأوضح حجازي، الخطوات الخمس للطلاب لكي يتأكدوا من فهمهم للدرس:

 

1 ) يلخص الطالب الدرس ويضع محتوي الدرس في صورة مخطط أو عناصر أساسية بدون العودة للكتاب المدرسي، بحيث يعتمد على تذكره ويضعها في صورة مخطط ويلونه أو يضعها في صورة نقاط أساسية للدرس.

2) تفسير الظواهر الموجودة في الدرس تفسير سليم.

3) شرح المقصود بالدرس، ماذا يقصد بقولنا كذا أو يشرحه.

4)  يعيد صياغة الدرس، بمعني لو أعطيت له مفهوم يستطيع أن يعبر عنه بطريقته هو ولكن بشكل علمي سليم محتفظا بالدقة العلمية وليس مقيدا بالنص الوارد في الكتاب المدرسي، وفي هذة الحالة أستطع أن أقول إن الطالب فهم ، بدليل لو أتيت له بتعريف مختلف عما موجود بالكتاب المدرسي، وطلبت منه اسم المصطلح فيستطيع الوصول إليه.

5) يقدم أمثلة من البيئة المحلية سواء للمفاهيم أو القواعد الموجودة في الدرس

 

امتحانات وزير التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم الثانوية العامة طلاب الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة الدكتور طارق شوقي

الأكثر قراءة

«المتحدة» تعلن إطلاق سلسلة جوائز التأليف الدرامى بأسماء كبار المبدعين

«نعم.. كاميليا حملت من الملك فاروق».. أسرار يرويها رشدى أباظة

تحت شعار «5 سنوات من التطوير».. انطلاق المؤتمر الصحفي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

«المتحدة» تعلن إطلاق قناة أخبار إقليمية

قناة إخبارية عالمية.. تفاصيل خطة تطوير «المتحدة» للخدمات الإعلامية

ظهور أول حالة اشتباه بـ«الفطر الأسود» في المنوفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

سناك آيز والـvar

محمد عبدالعزيز

يحيا الراديو.. بعد مرور 87 عامًا

بسنت حسن

الجنة الزائفة

د.كريمة الحفناوى

مصر والصين.. علاقات ممتدة

ماجد حبته

شهداء حفظ السلام

صفاء النجار

أنتونى هوبكنز.. أساطير الحافة والظلال «2-4»

مؤمن المحمدي

معاركنا

وائل خورشيد

وائل خورشيد يكتب: لماذا فقد الجمهور عذريته؟

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«القناة 12 الإسرائيلية»: بينيت ولابيد يتفقان على تشكيل حكومة تناوب

سارة شريف تكتب: معركة الوعى

«الصحة العالمية» تتهم إسرائيل بانتهاك حقوق الفلسطينيين