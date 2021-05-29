السبت 29 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«المتحدة للخدمات الإعلامية» تعلن تفاصيل تطوير صناعة الدراما والتعاون مع شركاء الإنتاج

مؤتمر المتحدة للخدمات
مؤتمر المتحدة للخدمات الإعلامية

شهد المؤتمر الصحفي، الذي أقامته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قبل قليل، تحت شعار "5 سنوات من التطوير"، الإعلان عن توسيع قاعدة المشاركة مع المنتجين لتشمل أكبر عدد من الأعمال الدرامية على مدار العام.

كما سيتم توزيع الإنتاج الدرامي بشكل عادل على موسم ممتد خارج شهر رمضان، فضلًا عن العمل على إعادة إنتاج الأشكال الدرامية المختلفة المكثفة مثل حلقات السباعيات وإنتاج أعمال 15 حلقة.

كما سيتم أيضا تطوير الدراما من خلال المنظومة الجديدة للإنتاج وضبط الأسعار.

ويتم التعاون مع شركات الإنتاج داخل السوق المصرية (شركة العدل جروب - شركة سيل ميديا – شركة الجابري – شركة آرت ميكر - روزناما - طارق الجنايني - ماجنوم- میدیا هب).

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