حكام أقاليم اليابان يدعون لتعزيز الإجراءات ضد سلالات كورونا المتحولة

دعا حكام الأقاليم اليابانية اليوم السبت، الحكومة المركزية على تعزيز الإجراءات المضادة ضد السلالات المتحولة لفيروس كورونا وتقديم الدعم لضمان اللقاحات.

وطالبت جمعية حكام الأقاليم الوطنية في اليابان- بحسب ما أوردته صحيفة (ذا جابان تايمز) عبر موقعها الإلكتروني- لاتخاذ تدابير شاملة لتقليل عدد الإصابات الجديدة إلى مستوى لا يؤدي إلى موجة أخرى من الفيروس، قائلة "إننا ما زلنا في وضع لا يستدعي التفاؤل مع استمرار ارتفاع عدد مرضى الفيروس التاجي ومعدلات إشغال الأسرة بالمستشفيات".

واقترحت أن تدعو الحكومة المركزية الناس بشدة إلى تجنب السفر إلى المناطق التي ترتفع فيها العدوى قدر الإمكان وكذلك اتخاذ تدابير فعالة مثل تغطية رسوم إلغاء السفر بالكامل.

وفي السياق، سجلت العاصمة اليابانية طوكيو 539 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19، في أعلى حصيلة إصابات لليوم الثاني على التوالي.

وذكرت صحيفة (جابان تايمز) اليابانية أن جزيرة هوكايدو سجلت عن 442 إصابة جديدة و 12 حالة وفاة، فيما سجلت أوكيناوا 335 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19.

جاء ذلك بعد أن أعلن رئيس الوزراء اليوناني يوشيهيدي سوجا مساء أمس أن حالة الطوارئ في البلاد التي كان من المقرر أن تنتهي في 9 محافظات بعد غد الاثنين ستمدد حتى 20 يونيو المقبل.

سلالة جديدة من فيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في فيتنام، السبت، اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا، تنتشر بسرعة عن طريق الهواء.

ونقلت صحيفة "فن إكسبريس" الإلكترونية عن وزير الصحة الفيتنامي نجوين ثانه لونغ قوله، إن بلاده اكتشفت سلالة جديدة من فيروس كورونا، وهي مزيج من سلالة كوفيد-19 الهندية والبريطانية، وتنتشر بسرعة عن طريق الهواء.

وقال لونغ: "بعد إجراء التسلسل الجيني على مرضى تم اكتشافهم حديثا، اكتشفنا سلالة جديدة وهي مزيج من تلك التي ظهرت في الهند والمملكة المتحدة"، حسبما نقلت "رويترز".