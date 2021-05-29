بالعناوين والتليفونات.. خريطة محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي

انتشرت خلال الأشهر القليلة الماضية من العام الحالي 2021 مئات المحطات الخاصة بتموين السيارات بالغاز الطبيعي على مستوى محافظات الجمهورية وذلك من خلال شركتى «غازتك وكارجاس» التابعتين لوزارة البترول والثروة المعدنية.

ويأتى ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة البترول في التوسع في استخدام الغاز الطبيعى كوقود ‏بديل، وزيادة منافذ توزيع الوقود للجمهور، بتكليفات رئاسية.

وتنشر «الدستور» الخريطة الكاملة لعناوين وأماكن كافة محطات تموين الغاز الطبيعي بالمحافظات

أولاً محطات «غازتك»

محطات القاهرة:

- السلام وطنية، تقاطع طريق القاهرة / الإسماعيلية الصحراوي مع الطريق الدائري أمام موقف سيرفيس العاشر القديم أعلى النفق.

- محطة أحمد جلال ، تقاطع الطريق الدائري مع محور سعد الشاذلي بجوار أحمد جلال.

- محطة جوزيف تيتو وطنيه، محور جوزيف تيتو.

4- محطة تريومف، الطريق الدائري أمام فندق تريومف، التجمع الخامس، القاهرة.

- مركز المنار، شارع سكة الوايلي بجوار محطة مصر للبترول.

محطات الجيزة:

- عرب أبو ساعد، تقاطع طريق الأوتوستراد مع طريق حلوان الصف من ناحية جنوب التبين.

- محطة دريم بارك الواحات بأكتوبر، طريق الواحات السادس من أكتوبر الجيزة بجوار دريم بارك.

- محطة سيتي اسكيب، شارع 37 (طريق المحور المركزي) الاتجاه القادم من محور 26 يوليو إلى ميدان سيتي سكيب و بجوار مسجد الطحاوي قبل ميدان سيتي سكيب ب300 متر، مدينة 6 أكتوبر.

محطات الغربية:

- محطة طنطا دفرة، طريق القاهرة اسكندرية الزراعي.

محطات الدقهلية:

- محطة المنصورة ٢ – وطنية ، شارع سكة سندوب من شارع عبد السلام عارف، المنصورة.

محطات البحيرة:

- دمنهور موقف السرفيس، حوض الساقية الكبيرة والصغيرة، قسم أول فهمي، قطعة 17 و18.

محطات السويس:

- وطنية مدخل السويس، الكيلو 4 مدخل مدينة السويس بعد بوابة ج3 بحوالي 12 كم، السويس

محطات الإسماعيلية:

- شيل أوت كارفور الإسماعيلية، طريق الكورنيش الجديد (طريق بحيرة التمساح) بجوار كارفور الاسماعيلية.

- الإذاعة والتليفزيون، شارع الإذاعة والتلفزيون، المنطقة الأولى.

محطات بورسعيد:

- محطة النصر، طريق النصر داخل المدينة.

- المنشية، ميدان المنشية، سعد زغلول.

محطات دمياط:

- دمياط الجامع، المنطقة المركزية، مرحلة ثانية، مدينة دمياط.

محطات بني سويف:

- بنى سويق الجديدة، حوض محي الدين قطعة رقم 64، زمام بني هارون.

محطات جنوب سيناء:

- الرويسات شرم الشيخ ، منطقة الرويسات.

محطات جنوب الصعيد:

- الغردقة ٢، مدخل الغردقة أمام شركة الوطنية مرسيدس.

- الغردقة ٣، محطة وطنية، طريق المطار بجوار مستشفى النيل.

- الأقصر مصرللبترول اللوتس شحن وتحويل، شارع صلاح سالم، غرب السكة الحديد، الأقصر

- قنا وطنية شحن فقط، أمام منطقة التجنيد قنا، مدينة قنا.

وباقى المحطات كما هو موضح بالصور بالعنوان والتليفون

أما محطات كارجاس فهى فى العناوين التالية:

- محافظة قنا 01094872891 ، محطة كارجاس قنا بجوار موقف البحر الاحمر

- محافظة سوهاج 01062255601 / 01204010969، محطة كارجاس سوهاج بجوار كمين الروافع

محافظة المنيا 01062252442، محطة كارجاس المنيا فى شلبى.

- محافظة بنى سويف 01204012043، محطة كارجاس بنى سويف فى بنى هارون.

- محافظة البحيرة 01065411167، محطة كارجاس دمنهور بجوار مجمع المواقف الجديد.

- محاظة الفيوم 01204012043، محطة كارجاس الفيوم بمحطة التعاون بجوار فيلا المحافظ.

- محافظة الجيزة كارجاس العمرانية 01144421353 /01204010960 ، محطة كارجاس. العمرانية منزل كوبرى العمرانية بجوار جراج الشرقية للدخان

بالعناوين والتليفونات .. خريطة محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية

- محافظة الجيزة كارجاس مصدق الدقى 01202223971/01011158847/01129554470، كارجاس مصدق ـول شارع مصدق أمام سنترال الدقى.

- محافظة القاهرة كارجاس وادى حوف 01062257566، كارجاس وادى حوف بمحطة وطنية وادى حوف امام المترو سور النصر للسيارات

- محافظة القاهرة كارجاس عبود شبرا 01202223967/01016541114/01125183444، كارجاس عبود امام مرور عبود على ترعة الاسماعيلية

- محافظة القاهرة كارجاس ألماظة المركزية 01200745596/01015158763/01148222017، كارجاس الماظة خلف السوبر جيت امام دار الاشارة ومصنع فايزر.

- محافظة الاسكندرية كارجاس سموحة 01211116178/01204010980، كارجاس سموحة ش النقل والهندسة بجوار بوابة 8 نادى سموحة

- محافظة بورسعيد كارجاس مبارك 01211116179/01062255809، كارجاس مبارج الضواحى امام مسجد سرحان بجوار الاستثمار

بالعناوين والتليفونات .. خريطة محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية

- محافظة الشرقية العاشر من رمضان 01062252114/01119903994، كارجاس العاشر من رمضان بعد الكوبرى الثانى ط مصر الاسماعيلية

- محافظة الشرقية كارجاس الزقازيق العصلوجى طريق بلبيس الزقازيق مدخل الزقازيق بجوار قصر الندى قبل سوق الخردة ب200 متر ت 01271515257/01090192537/01143918192

- محافظة دمياط كارجاس شطا 01211116179/01062255809، كارجاس شطا داخل محطة التعاون بشطا على اليمن فى اتجاه دمياط بورسعيد

- محافظة الدقهلية محطة كارجاس المنصورة 01020223770، كارجاس المنصورة شارع النخلة امام كلية اداب القديمة خلف مستشفى الصدر

محافظة الاسماعيلية محطة عز الدين 01211116182/01065399906، محطة كارجاس عز الدين بمحطة طايع طريق مصر الاسماعيلية

- محافظة السويس 01204012046 /01062257331، كارجاس السويس طريق ناصر داخل محطة التعاون

بالعناوين والتليفونات .. خريطة محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية

- محافظة القليوبية بنها 01062254559، كارجاس بنها طريق اتريب كفر شكر

- محافظة المنوفية شبين الكوم 01145668228، كارجاس شبين الكوم بجوار مجمع المواقف

- محافظة الغربية طنطا 01204010959 /01145667995، كارجاس طنطا طريق المعاهدة

- محافظة البحر الاحمر الغردقة 01094872891، كارجاس الغردقة داخل محطة وطنية النجدة امام مساكن النجدة