«المتحدة» تعلن إطلاق قناة أخبار إقليمية

شهد المؤتمر الصحفي، الذي عقدته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تحت شعار «5 سنوات من التطوير»، الإعلان عن إطلاق قناة إخبارية مصرية إقليمية حديثة، تعتمد على أحدث نظم التقنية العالمية.

مؤتمر المتحدة للخدمات الإعلامية

وتقدم القناة رؤية مصر الإقليمية والمحلية، وتضع هذه الرؤية في مقدمة الاهتمام والنقاش العام، ومن المخطط ظهورها في الربع الأول من عام 2022، ليكون جمهورها المستهدف المصريون والعرب، والناطقون باللغة العربية في نطاق تغطية النايل سات. وكذلك الناطقون باللغة العربية في أوروبا وأمريكا وكندا وأستراليا عبر خدمات IPTV.