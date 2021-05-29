السبت 29 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«المتحدة» تعلن إطلاق سلسلة جوائز التأليف الدرامى بأسماء كبار المبدعين

مؤتمر المتحدة للخدمات
مؤتمر المتحدة للخدمات الإعلامية

شهد المؤتمر الصحفي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والذي انتهى قبل قليل، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، تحت شعار "5 سنوات من التطوير"، الإعلان عن سلسلة من الجوائز التي تهدف لدعم صناعة الدراما المصرية على كافة المستويات.

الجائزة الأولى ستكون في مجال سيناريو الدراما التليفزيونية وتحمل اسم الكاتب الراحل صالح مرسى، أما جائزة تأليف دراما الطفل، فستحمل اسم الإعلامية أبلة فضيلة، فيما تحمل جائزة قصص الأطفال اسم الكاتبة الكبيرة نعم الباز، وجائزة الرواية المطبوعة ستحمل اسم الكاتب والسيناريست الراحل وحيد حامد.

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