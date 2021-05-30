الأحد 30 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بالتزامن مع إطلاق الحملة اليوم.. تعرف على أضرار ختان الإناث

ختان الإناث
ختان الإناث

يطلق المجلس القومى للمرأة اليوم، حملة طرق الأبواب تحت عنوان (احميها من الختان) تستمر 3 أيام، فى 10 محافظات هى (الدقهلية، الشرقية، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان) بهدف نشر الوعى بتعديلات قانون العقوبات الجديد فيما يخص تجريم ختان الإناث. 
وتقول الدكتور نهال محمود، دكتور النساء والتوليد في تصريحاتها لـ«الدستور» إنه يؤدي الختان إلى سلب البراءة والتعدي على نضوجها الفكري ويصل بها الأمر إلى الكبت النفسي وأحيانا يؤدي إلى الانتحار، ومن الممكن أن يؤدي إلى شعور الفتاة بالظلم وتموت نتيحة الختان، فضلا عن شعورها باختلافها عن الأطفال حولها، وشعورها بالاكتئاب.
وترصد «الدستور» أضرار ختان الإناث.
- عملية قطع أو استئصال متعمدة للأعضاء التناسلية الخارجية للمرأة.
وتشمل العملية في أغلب الأحيان استئصال أو قطع الشفرين والبظر، وهي عملية تصفها منظمة الصحة العالمية بأنها "أي عملية تلحق أضرارا للأعضاء التناسلية الأنثوية لأسباب غير طبية". 
- الإصابة بفوبيا الآلام العضوية والنفسية.
- من طقوس الختان أن تربط البنت إلى الأرض، ما يعرضها غالباً إلى كدمات، وأحياناً تشعر البنت بآلام حادة في اليوم الثاني، عندما تتبول على الجرح. 
- ترتفع الخطورة إلى فقد الزوجة الرغبة الجنسية مع الزوج.
- يسبب نزيف يكون حاداً، إلى درجة تؤدي بالبنت إلى الموت.
- يتلوث الجرح، ويكوّن خراجاً، قد يؤدي إلى تعفّن الدم، وبالتالي إلى الوفاة.

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