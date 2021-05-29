«المؤتمر»: الرئيس السيسي يشعر بهموم المواطن ويعمل على حل مشاكله

أشاد حسام مرسي، مساعد رئيس حزب المؤتمر وآمين الاستثمار والتجارة الخارجية، بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدد من المواطنين الذين تصادف تواجدهم أثناء الجولة التي قام بها، اليوم الجمعة، لتفقد أعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة.

وأكد مرسي، في بيان له، أن الرئيس السيسي يبذل مجهودات خارقة لصالح المواطن والدولة المصرية، منوهًا إلى أن الرئيس يقوم بنفسه بالتجول للاطمئنان على تنفيذ المشروعات الكبرى، ويتابع كل ما هو متعلق بالمواطن المصري ويعمل على حل جميع المشكلات المتعلقة بالمواطنين.

وأضاف مساعد رئيس حزب المؤتمر، أن الرئيس السيسي حريص دائما للاستماع إلى المواطن البسيط بنفسه، وهذا ما رأيناه خلال الفترة السابقة من تكرار لقاءه بعدد من المواطنين والاستماع إلى مشاكلهم، مؤكدا أن الرئيس السيسي يشعر باحتياجات المواطن البسيط ولا يألوا جهدا فى التخفيف عن أهالينا من محدودى الدخل.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد تفقد أمس الجمعة أعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة.

واطلع الرئيس على أعمال التطوير في المحاور المحيطة بمطار القاهرة الدولي خاصة شارع عبد الحميد بدوي وتقاطعه مع طريق الأوتوستراد.

وتوقف الرئيس أثناء الجولة التفقدية ليناقش المسئولين بمواقع العمل وليطلع على سير الخطوات التنفيذية، مشدداً على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال.

كما التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي عدد من المواطنيين الذين تصادف تواجدهم أثناء الجولة، حيث تبادل الحديث معهم بشأن أحوالهم المعيشية والاستماع إلى طلباتهم.