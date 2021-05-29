التفتيش العمالي على 442 منشأة ببورسعيد في أبريل

قال السيد السنجابي مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد، إن المديرية قامت خلال شهر أبريل الماضي، بالتفتيش من خلال مكاتب التفتيش العمالي على 442 منشأة، دوري نهاري وحملات.

وأسفر عن تحرير 51 محضراً عمالياً، وعقد 4 ندوات توعية استفاد منها 63 عامل.

كما تم التفتيش على 153 منشأة من مكاتب السلامة والصحة المهنية، وأسفر عن تحرير 21 محاضر أخرى مخالفة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية فضلاً عن عقد 7 ندوات توعية في مجال مخاطر بيئة العمل لـ250 عامل مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

أما في مجال التدريب المهني، انتهت المديرية من دورة تدريبية لـ9 متدربات على مهنة التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بحي الزهور، وجاري عقد 2 دورة تدريبية على مهن صيانة المحمول والدش، والخياطة والتفصيل لـ 24 متدرب.

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد، قامت خلال شهر مارس الماضي، بالتفتيش من خلال مكاتب التفتيش العمالي على 487 منشأة ، دوري نهاري وحملات، وأسفر هذا التفتيش عن تحرير 37 محضراً عمالياً، كما تم عقد 10 ندوات توعية استفاد منها 288 عاملّا، فضلاً عن التفتيش على 226 منشأة من مكاتب السلامة والصحة المهنية، أسفر عن تحرير 31 محضر مخالفة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، فضلاً عن عقد 22 ندوة توعية في مجال مخاطر بيئة العمل لـ400 عامل مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

أما في مجال التدريب المهني خلال شهر مارس الماضي، انتهت مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد، من دورة تدريبية لـ13 متدربة على مهنة التفصيل والحياكة بالمديرية، كما تم عقد دورة تدريبية أخرى بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بحي الزهور لـ10 متدربات على مهنة التفصيل والحياكة.