قناة إخبارية عالمية.. تفاصيل خطة تطوير «المتحدة» للخدمات الإعلامية

كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قبل قليل، عن أبرز ملامح خطة التطوير المستمرة خلال الفترة القادمة، والتي تهدف إلى تقديم أفضل خدمة إعلامية مميزة للجمهور المصري والعربي.

وكشف الفيلم التسجيلي المعروض في أول المؤتمر الصحفي المقام حاليًا بفندق نايل ريتز كارلتون، بصوت الإعلامي طارق أبوالسعود، عن أبرز الإنجازات على مدار السنوات الماضية وملامح التطوير خلال الفترة القادمة، وعلى رأسها مفاجأة طرح أسهم الشركة في البورصة المصرية بعد النجاح الكبير الذي حققته خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى الاستمرار في تطوير المحتوى الإعلامي والاستعداد لانطلاق قناة إخبارية عالمية، بالإضافة إلى التوسع في السوق الإعلامية والتعامل مع عدد أكبر من المنتجين والاستعانة بالخبرات المالية وفقا للمرحلة الجديدة التي سيتم تعظيم قدرات الشركة.

وبدأت قبل قليل فعاليات مؤتمر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بحضور فني وإعلامي كبير داخل فندق نايل ريتز كارلتون، من خلال عرض فيلم تسجيلي بصوت الإعلامي طارق أبوالسعود عن الشركة المتحدة ومؤسساتها وما الذي حققته من إنجازات خلال السنوات الخمس الماضية، وما الذي حدث من تطوير؟.

وتناول الفيلم استمرار تطوير المحتوى وطرح أسهم البورصة المصرية في السوق خلال الفترة القادمة، وعمل شراكات إقليمية جديدة خلال الفترة القادمة والتعاون مع عدد كبير من المنتجين.

وشهدت القاعة تواجدًا كبيرًا من نجوم الفن على رأسهم أمير كرارة وخالد الصاوي وهاني رمزي، إلى جانب عدد كبير من رؤساء القنوات والإعلاميين والفنانين ورؤساء تحرير الصحف، ومنهم الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، والإعلامية لميس الحديدى، الإعلامى أحمد موسى، الكاتب الصحفى خالد صلاح، الإعلامية ريهام السهلى، طارق أبوالسعود، الإعلامى عمرو الخياط، الإعلامى ألبرت شفيق، والإعلامي حازم شفيق رئيس قناة الحياة، الفنانة لبلبة، خالد الصاوى، المنتج جمال العدل، الكاتب مدحت العدل، والدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين، الإعلامى عمرو الليثى، والكاتب كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعبدالصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وطارق سعدة نقيب الإعلاميين.

وحققت المتحدة للخدمات الإعلامية نجاحًا كبيرًا خلال الموسم الرمضاني الماضي، من خلال خريطة درامية وبرامجية مميزة للغاية قدمتها للجمهور المصري والعربي وعلى رأسها مسلسلات الوعي والتي تمثلت في أعمال "الاختيار 2 وهجمة مرتدة والقاهرة كابول".