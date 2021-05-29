محافظ المنوفية يلتقي بأعضاء «حياة كريمة» للوقوف على آخر المستجدات

محافظ المنوفية يلتقي بأعضاء مؤسسة " حياة كريمة " للوقوف علي أخر المستجدات

التقى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، بأعضاء مؤسسة حياة كريمة بالمنوفية، بحضور نائبه الأستاذ محمد موسى واللواء علاء رشاد السكرتير العام للمحافظة والمهندس محمد ربيع منسق حياة كريمة.

واستعرض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها لتطوير قري الريف بمركزي أشمون والشهداء ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فضلاً عن طرح العديد من الأفكار ومحاور العمل ومناقشة آليات التعاون المشترك بهدف النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.

وأكد المحافظ دعمه الكامل لمبادرة "حياة كريمة" والتي تعد أحد المبادرات المهمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهدف تحسين أوضاع الفئات والأسر الأولي بالرعاية بالقري والنجوع ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري.

يأتي هذا اللقاء في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين مؤسسة حياة كريمة والجهاز التنفيذي للمحافظة لمتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير وتنمية 81 قرية ريفية بمركزي الشهداء وأشمون وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المبادرة وذلك في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن الريفي.

وتفقد سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون يرافقة موسي محمود موسى رئيس الوحدة المحلية بشنشور أعمال تنفيذ المشروعات التي تتم ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة بالوحدة المحلية بشنشور، حيث تفقد أعمال لإنشاء لمجمع المصالح الحكومية بشنشور والذي يتم إنشاءة علي موقع الوحدة البيطرية القديمة بعد أن تم الإنتهاء من أعمال الحفر به للبدء في إنشاء المجمع ، كما تفقد سرور محطة رفع الصرف الصحي بشنشور وكوم عياد لمتابعة العمل بها ونسب التنفيذ ، كما يتم إستكمال أعمال الحفر بشبكة الانحدار بقرية براشيم وكوم عياد حيث تم تنفيذ حوالي 1500م طولي لعدد 9 شوارع رئيسية، وتنفيذ حوالي3000م طولي لعدد 50 شارع فرعي ، باجمالي نسبة تتفيذ 92.5%، كما جاري إنشاء البيارة الخاصة بمحطة الصرف ببراشيم وكوم عياد وتنفيذ خط الطرد من محطة براشيم إلى شنشور بنسبة تنفيذ 40%، كما تم الانتهاء من حفر بئر بعملية مياه براشيم، كما تم تنفيذ حوالي 2100م من مد خطوط المياه للمناطق المحرومة لعدد 16 شارع فرعي ورئيسي بقرية شنشور، كما تم عمل الرفع المساحي بشوارع شنشور تمهيداً لتنفيذ خطوط الغاز الطبيعي ، وجاري العمل علي قدم وساق بمشروعات المبادرة بجميع قري مركز أشمون.

من جانبه أكد سرور علي المتابعة المستمرة لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بمركز أشمون لتحقيق أقصى إستفادة من المبادرة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ورفع مستوى الحياة المعيشية لهم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلال الإستمرار في التدعيم الكامل لمشروعات البنية التحتية بجميع القري من خلال مبادرة حياة كريمة ، مؤكدا علي ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتذليل كافة العقبات للانتهاء من تنفيذ مشروعات المبادرة للارتقاء بمستوى الخدمات للمواطنين بمركز أشمون.