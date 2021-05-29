إجراء عملية ولادة لمصابة بكورونا داخل قنا العام

أعلن الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة بقنا عن نجاح حالة ولادة لسيدة إيجابي كورونا حامل بطفلين والسيدة كانت بحالة خطيرة بالعناية المركزة وعلى تنفس صناعي.

وتفاجأت الأم بآلام الوضع صباح اليوم، وقام التمريض علي الفور باستدعاء طبيب النساء والولادة النوبتجي وتمت ولادة السيدة وتحويل الطفلين الي الحضانة للاطمئنان عليهم.

وشارك فريق التمريض وهم: ضحى هاشم، آية عطيتو، سارة تمساح، صباح كحول ومنال عبد الكريم وأبانوب صفوت، ومن فريق الأطباء شارك، د.أرساني زكريا طبيب العناية، د.حسام الدين صلاح أخصائي نساء وتوليد.

وتقدم الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة، بخالص الشكر والتقدير إلى جنود الجيش الأبيض بمستشفي قنا العام على ما قدموه من جهد وتعب من أجل سلامة المرضي ورعاية صحتهم.

وكان قد تابع حازم عمر نائب محافظ قنا سير العمل بمركز تطعيم المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد ومقره مركز صحة الأسرة بنجع القزاز بمدينة أبو تشت للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للراغبين في تلقى اللقاح، رافقه الدكتور قدري الشعيبي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تشت وعدد من القيادات التنفيذية.

وأوضح نائب محافظ قنا في بيان صحفي أن المركز بدأ العمل في تطعيم المواطنين باللقاح في ١٣ مايو الجاري ويستقبل المواطنين الراغبين في تلقى اللقاح يوميا من الساعة ٩ صباحا حتى الساعة ٩ مساءً بمعدل من ٢٠٠ إلي ٢٥٠ مواطن يوميا ، داعيا المواطنين إلى ضرورة المبادرة بالتسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا وسيجري إرسال رسالة لكل مواطن بموعد ومكان تلقى اللقاح الذي يتم اختياره في أقرب مركز لمحل إقامة المستفيد.