السبت 29 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إجراء عملية ولادة لمصابة بكورونا داخل قنا العام

كورونا
كورونا

أعلن الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة بقنا عن نجاح حالة ولادة لسيدة إيجابي كورونا حامل بطفلين والسيدة كانت بحالة خطيرة بالعناية المركزة وعلى تنفس صناعي.

وتفاجأت الأم بآلام الوضع صباح اليوم، وقام التمريض علي الفور باستدعاء طبيب النساء والولادة النوبتجي وتمت ولادة السيدة وتحويل الطفلين الي الحضانة للاطمئنان عليهم.

وشارك فريق التمريض وهم: ضحى هاشم، آية عطيتو، سارة تمساح، صباح كحول ومنال عبد الكريم وأبانوب صفوت، ومن فريق الأطباء شارك، د.أرساني زكريا طبيب العناية، د.حسام الدين صلاح أخصائي نساء وتوليد.

وتقدم الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة، بخالص الشكر والتقدير إلى جنود الجيش الأبيض بمستشفي قنا العام على ما قدموه من جهد وتعب من أجل سلامة المرضي ورعاية صحتهم.

وكان قد تابع حازم عمر نائب محافظ قنا سير العمل بمركز تطعيم المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد ومقره مركز صحة الأسرة بنجع القزاز بمدينة أبو تشت للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للراغبين في تلقى اللقاح، رافقه الدكتور قدري الشعيبي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تشت وعدد من القيادات التنفيذية. 

وأوضح نائب محافظ قنا في بيان صحفي أن المركز بدأ العمل في تطعيم المواطنين باللقاح في ١٣ مايو الجاري ويستقبل المواطنين الراغبين في تلقى اللقاح يوميا من الساعة ٩ صباحا حتى الساعة ٩ مساءً بمعدل من  ٢٠٠ إلي ٢٥٠  مواطن يوميا ، داعيا المواطنين إلى ضرورة المبادرة بالتسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان  للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا وسيجري إرسال رسالة لكل مواطن بموعد ومكان تلقى اللقاح الذي يتم اختياره في أقرب مركز لمحل إقامة المستفيد.

مستشفى المواطنين مرضى مكان دعاء محافظ ابطال بيان عمل ولادة

الأكثر قراءة

«نعم.. كاميليا حملت من الملك فاروق».. أسرار يرويها رشدى أباظة

«المتحدة» تعلن إطلاق سلسلة جوائز التأليف الدرامى بأسماء كبار المبدعين

«المتحدة للخدمات الإعلامية» تعلن تشكيل مجلس إدارتها الجديد

سوء معاملة وجماع محرم.. اعترافات المتهمة بذبح زوجها وقطع رأسه فى إمبابة

ظهور أول حالة اشتباه بـ«الفطر الأسود» في المنوفية

قرار جديد من إدارة الزمالك حول ملف فرجانى ساسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

سناك آيز والـvar

محمد عبدالعزيز

يحيا الراديو.. بعد مرور 87 عامًا

بسنت حسن

الجنة الزائفة

د.كريمة الحفناوى

مصر والصين.. علاقات ممتدة

ماجد حبته

شهداء حفظ السلام

صفاء النجار

أنتونى هوبكنز.. أساطير الحافة والظلال «2-4»

مؤمن المحمدي

معاركنا

وائل خورشيد

وائل خورشيد يكتب: لماذا فقد الجمهور عذريته؟

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«القناة 12 الإسرائيلية»: بينيت ولابيد يتفقان على تشكيل حكومة تناوب

سارة شريف تكتب: معركة الوعى

«الصحة العالمية» تتهم إسرائيل بانتهاك حقوق الفلسطينيين