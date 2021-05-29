استرداد 6 قطع أراضي من غير الجادين بوادي النطرون

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن المحافظة حريصة على التعامل بكل حزم مع كافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة وسحب الأراضى من غير الجادين منهم، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وذلك لردع المخالفين واسترداد حق الدولة والشعب كاملاً من كل من تسول له نفسه المساس بحق الشعب.

هذا وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون برئاسة السيد حمزة واللجنة المشكلة لإسترداد أراضي أملاك الدولة بالتنسيق مع مركز شرطة وادي النطرون باسترداد ٦ قطع أراضي بمساحة ٥ فدان وواحد قيراط و٦ سهم من غير الجادين بنطاق قرية بنى سلامة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية ووضع لافتة ارض مستردة أملاك دولة عليهما.

وأكد اللواء المحافظ على استمرار تلك الحملات لاستعادة حق الدولة والشعب وعدم التهاون والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية للحفاظ على مقدرات الوطن وحق الشعب والأجيال القادمة منها.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة خلال حملة مكبرة أمس الأول الخميس حيث تم استرداد ٢٠٨ فدان و٣ قيراط من غير الجادين بوادى النطرون.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون برئاسة المحاسب السيد حمزه واللجنة المشكلة لاسترداد أراضي أملاك الدولة بالتنسيق مع مركز شرطة وادي النطرون باسترداد ٢ قطعة اراضى بمساحة اجمالية ٢٠٨ فدان و٣ قيراط من غير الجادين، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية ووضع لافتة ارض مستردة أملاك دولة عليهما.

هذا وأكد محافظ البحيرة على استمرار تلك الحملات لاستعاده حق الدولة والشعب وعدم التهاون والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية للحفاظ على مقدرات الوطن وحق الشعب والأجيال القادمة منها.