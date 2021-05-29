إحصائية: 1.1 مليار مدخن في العالم.. 30% منهم بالصين

توصلت دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية، إلى أن عدد المدخنين حول العالم وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 1.1 مليار في عام 2019، وقتلت أكثر من 8 ملايين.

وأشارت الدراسة الجديدة، إلى أن معدلات التدخين في جميع أنحاء العالم قد وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق مع 1.1 مليار شخص مدمن على التبغ.

ووجد الباحثون أن المعدلات قد انخفضت بالفعل منذ عام 1990 ولكن النمو السكاني يعني أن العدد الإجمالي للمدخنين قد ارتفع بنسبة 10 في المائة، وفقًا للتقرير المنشور بموقع "ديلى ميل" البريطانى.

وتقدر منظمة الصحة العالمية، عدد المدخنين على مستوى العالم بـ 1.3 مليار مدخن ، لكن المعدلات تتجه أخيرًا إلى الانخفاض، حيث لم يقدم التحليل أي تفصيل على أساس سنوي ، لكنه حذر من أن العدد الفعلي للمدخنين قد زاد بشكل واضح خلال الثلاثين عامًا الماضية.

وبحسب الدراسة، فقد انخفضت المعدلات بنسبة 27.5 في المائة لدى الرجال و 37.7 في المائة لدى النساء منذ عام 1990 ، عندما كان هناك 900 مليون مدخن فقط.

30% من المدخنين فى الصين

ووجد الباحثون أن 30 في المائة من جميع المدخنين في العالم موجودون في الصين، حيث قدر الفريق أيضًا أن الرقم في المملكة المتحدة كان حوالي 10 ملايين ، وهو أعلى قليلاً من التقديرات الأخرى.

وكشفت البيانات أيضًا أن التدخين تسبب في وفاة 7.7 مليون شخص - بما في ذلك وفاة واحدة من كل خمس حالات وفاة للذكور في جميع أنحاء العالم - و 89 في المائة من المدخنين الجدد أصبحوا مدمنين في سن 25.

ويقول الخبراء إن العدد العالمي للمدخنين مستمر في الارتفاع وهناك مخاوف من استمرار ارتفاع معدلات تعاطي التبغ بين الشباب، فمن المعروف أن التدخين يسبب السرطان وأمراض القلب والسكتات الدماغية.

وقال الباحثون إن منع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا سيكون أمرًا حاسمًا لتطلعات القضاء على استخدام التبغ بين الجيل القادم.

ونُشر قبل اليوم العالمي للامتناع عن التدخين في 31 مايو ، دعا الباحثون جميع البلدان إلى اعتماد وتنفيذ حزمة من السياسات القائمة على الأدلة بشكل عاجل للحد من انتشار استخدام التبغ ومنع البدء به في سن مبكرة.