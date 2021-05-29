وزير العدل يتفقد أعمال تطوير محكمة الاستئناف بمنطقة أبيس

تفقد المستشار عمر مروان، وزير العدل، ظهر اليوم السبت، أعمال التطوير بمحكمة الاستئناف بمنطقة أبيس شرق الإسكندرية، مؤكدا أن هناك توجيه رئاسي لتطوير المنظومة القضائية، التي تضم تطوير المحاكم على طراز معماري متميز بجميع المحافظات.

وأشار إلى أن أعمال التطوير تتضمن إجراءات التقاضي عن بعد وإقامة الدعوى القضائية، مضيفا أن مشروع قانون بتيسير إجراءات الشهر العقاري يعرض على مجلس الوزراء، ستشهد نقلة نوعية سيشعر بها المواطنين.

كان المستشار عمر مروان، وزير العدل، تفقد أعمال التطوير بمحكمة الإسكندرية الابتدائية بمنطقة المنشية، وشهد وزير العدل أعمال التطوير التي تجرى داخل المحكمة بالمنشية، فيما تفقد تطوير إحدى قاعات محكمة الإسكندرية الابتدائية، بحضور المستشار محمد المشد، رئيس محكمة شرق الإسكندرية.

كما شاهد المستشار عمر مروان، وزير العدل، فيديو داخل إحدى القاعات المحكمة تسرد أعمال التطوير التي تشهدها المحكمة قبل وبعد.

وأشاد بأعمال التطوير داخل محكمة الإسكندرية الابتدائية، والتي تؤكد على الجهد والعمل المبذول بها، وأوضح أنه عمل داخل المحكمة كعضو شمال.

فيما تفقد وزير العدل، وحدة تلقى لقاح كورونا، داخل نادي قضاة الإسكندرية بمنطقة فلمنج شرق المدينة.

كما تفقد وزير العدل برفقته المستشار عبد العزيز أبو عيانة رئيس نادي قضاة الإسكندرية، وعدد من قضاة الإسكندرية، مكتب الشهر العقاري بنادي قضاة الإسكندرية.

وقال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن مجلس القضاة ينفذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا منها الكمامات وأعمال التطهير في المحاكم، والآن العمل على تطعيم جرعة لقاح كورونا.

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن هناك توجيه رئاسي لتطوير المنظومة القضائية، التي تضم تطوير المحاكم على مستوى المحافظات.

وأضاف أنه في إطار ذلك يتفقد اليوم أعمال تطوير محكمة الإسكندرية الابتدائية والتي تشهد تطوير غير تقليدية لأنها على طراز معماري مميز.

وأشار وزير العدل، إلى أن الزيارة تتضمن تفقد محكمة الاستئناف بأبيس، والتي تشهد أعمال التطوير أيضا.

وقال إن أعمال التطوير تتضمن إجراءات التقاضي عن بعد وإقامة الدعوى القضائية، مضيفا أن مشروع قانون بتيسير إجراءات الشهر العقاري يعرض على مجلس الوزراء، ستشهد نقلة نوعية سيشعر بها المواطنين.

كما افتتح المستشار عمر مروان، وزير العدل مبنى الخدمات بنادي القضاة بمنطقة فلمنج شرق الإسكندرية، بحضور المستشار محمد رفعت عضو مجلس القضاء الأعلي رئيس محكمة استئناف الاسكندرية.

وقال وزير العدل أن مبنى الخدمات يتضمن تقديم خدمات الشهر العقاري والأحوال المدنية، حيث قد أنشىء لتسهيل هذه الخدمات على قضاة الاسكندرية وأسرهم.

وعبر الوزير عن سعادته بتواجده على أرض الاسكندرية، التي شهدت نشأته القضائية، مؤكدا دعمه الكامل لقضاة الاسكندرية، ومرحبا بتلبية جميع خدماتهم بما يخدم القضاة، وشارك فى الجولة المستشار حامد عيساوى رئيس نادى القضاة بالبحيرة، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لأبنية المحاكم، والمستشار على مكرم رئيس محكمة دمنهور الابتدائية، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

كان المستشار عمر مروان، وزير العدل، افتتح مبني محمد كريم بمجمع محاكم الاسكندرية، بعد تطوير وتجديدة، وإضافة تقنية التجديد "عن بعد" للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ علي العاملين بالمحاكم.

كما وقع وزير العدل، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، علي برتوكول تعاون بين هيئة ابنية المحاكم والشهر العقارى والهيئة القومية للانتاج الحربى، لتطوير محكمة احمد عرابى بمنطقة المنشية "المحكمة الابتدائية"، ومدة التطوير 10 أشهر من تاريخ توقيع البروتوكول.