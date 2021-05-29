السنباطي: مواقف القيادة السياسية أكدت قوة النفوذ المصري إقليميا ودوليا

أكد النائب عمرو السنباطي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن تحركات القيادة السياسية برهنت على قوة و نفوذ الدور المصري إقليميا ودوليا، لافتا إلى أن ذلك يظهر بوضوح في المواقف التي اتخذتها الدولة المصرية إزاء القضايا المحورية الهامة في المنطقة.



وأضاف السنباطي، أن المواقف المصرية التي تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت محل اهتمام وتقدير العالم الذي وصف مصر بأنها تقود الشرق الأوسط، لافتا إلى أن دول وقادة العالم أشادوا بالموقف المصرى إزاء القضية الفلسطينية، حيث بادرت الدولة بتحركات لوقف إطلاق النار وكذلك بالدعوة إلى إعمار غزة.

وأوضح أن ردود الفعل العالمية إزاء نجاح جهود وقف إطلاق النار في غزة، ما زالت تتوالى من الدول الأوروبية والعربية، مشيرا إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن على سبيل المثل، أكد على الدور المصرى المحوري وقال للرئيس “أشكرك على ما فعلته من أجل وقف إطلاق النار”.

وأضاف السنباطي، أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عبرت عن تقدير بلادها للجهود المصرية الناجحة بقيادة الرئيس، والتي أفضت إلى وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتهدئة الأوضاع في قطاع غزة، والتي ساهمت في إنهاء حالة التوتر والحد من الخسائر البشرية والمادية