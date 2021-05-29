الموافقة على دخول الناشرين تحت مظلة الرعاية الاجتماعية والصحية

أعلن اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده، أنه تم عقد عدة اجتماعات مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وتم الموافقة على دخول جميع الناشرين تحت مظلة الرعاية الاجتماعية والصحية، وذلك من خلال منح المشترك معاشا شهريا ورعايته صحيا من خلال التأمين الصحى.

وأوضح الاتحاد في بيان له: أنه فى ضوء التواصل المستمر مع وزارة التضامن الاجتماعى لدخول الناشرين والعاملين لديهم تحت مظلة التأمين الاجتماعى والرعاية الصحية الذى ترعاه الدولة ، فقد تم عقد عدة اجتماعات مع وزيرة التضامن وتم الموافقة على دخول جميع الناشرين تحت مظلة الرعاية الاجتماعية والصحية، وذلك من خلال منح المشترك معاشا شهريا ورعايته صحيا من خلال التأمين الصحى، علما بأن هذا المعاش لا يتعارض مع أى معاش أو تأمين آخر يحصل عليه المشترك، حيث سيكون معاش إضافى لمن له تأمين آخر، ومعاش ثابت لمن ليس له تأمين، وسيتم تحديد قيمة الاشتراكات وفقا لقيمة المعاش الذي سيتم تحديده.

وتابع: وحتى يتسنى إتمام هذا المشروع نأمل سرعة موافاتنا بالبيانات المطلوبة (الاسم - دار النشر - تاريخ الميلاد - رقم البطاقة - الرقم التأميني للمؤمن عليهم) للأعضاء والعاملين لديهم وأسرهم، وسيتم موافاة سيادتكم بكافة التفاصيل اللازمة وقيمة الاشتراك الشهرى وقيمة المعاش فور الانتهاء من الدراسات اللازمة وبعد إجراء الحصر اللازم.

وكانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، قد عقدت اجتماعا في ديسمبر الماضي، مع محمد سعفان وزير القوى العاملة، بحضور الدكتورة صفية القبانى نقيب الفنانين التشكيليين، والدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، وممثلين عن وزارة الثقافة، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، وممثلين عن هيئة الرقابة الإدارية، وعدد من ممثلي النقابات الفنية والمتخصصين، حيث تم استعراض المشكلات التى تواجه العاملين فى القطاع الفنى والثقافى، تنفيذا للتكليف الرئاسي بتحسين معاشات الفنانين التشكليين، وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية للعاملين بالقطاع الفنى والثقافى.



وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أن هناك تكليفا رئاسيا بتطوير منظومة الحماية الاجتماعية للعاملين بالقطاع الفنى والثقافى، وتحسين معاشات الفنانين التشكيليين، مشيرة إلى أن التكليف الرئاسى يتمثل فى بلورة مطالب نقابة الفنانين التشكيليين فى إطار أحكام قانون الصناديق الخاصة بالقانون رقم 54 لسنة 1975، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وفي ضوء التجارب الدولية فى مد الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين فى القطاع الفنى والإبداعى، بالإضافة وبما يضمن حصولهم على المعاش التأمينى.