مديرية التعليم بقنا تستعد لامتحانات الثالث الإعدادي

أنهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا، استعداداتها لإجراء امتحانات نهاية العام الدراسي 2020 / 2021 لطلاب الصف الثالث الإعدادي العام والرسمي للغات والدمج، حيث يؤدي الامتحانات ٥٠٩٦٠ طالب وطالبة داخل ٣١٦ لجنة موزعين على ٩ إدارات تعليمية.

وأوضح الدكتور صبرى خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أنه تم التأكيد على مديري الإدارات بضرورة مراجعة الإجراءات الاحترازية داخل اللجان بصفة دورية حفاظا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وحمايتهم من فيروس كورونا المستجد.

وقال إنه تقرر بدء امتحانات الصف الثالث الإعدادي العام والرسمي للغات والدمج في الأول من يونيو المقبل وتستمر حتى 7 يونيو، وتحدد يوم الثلاثاء الأول من يونيو لأداء امتحان اللغة العربية والخط والإملاء، ويوم الأربعاء 2 من يونيو لامتحان مادة الجبر والإحصاء، والخميس 3 من يونيو لامتحان مادة الهندسة، والسبت 5 من يونيو لأداء امتحان مادة العلوم، والأحد 6 من يونيو لأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية، والاثنين 7 من يونيو لأداء امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

في سياق متصل، قال وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إنه تم اليوم السبت عقد امتحان واحد متعدد التخصصات للمتخلفين أو الذين لم يجتازوا امتحانات صفوف النقل من طلاب الصفين الرابع الابتدائي والأول الاعدادي (العام – الخاص – المهني – الرسمي اللغات – المجتمعي – الدمج – المكفوفين – الصم) بينما يعقد امتحان طلاب الصفين الخامس الابتدائي والثاني الإعدادي يوم الأحد 30 من مايو، وتحدد يوم الاثنين 31 من مايو لامتحان طلاب الصف السادس الابتدائي.

وأكد وكيل الوزارة، ان جميع الامتحانات، تتم بإجراءات احترازية مشددة طبقا لبروتوكولات وزارتي الصحة والسكان والتربية والتعليم الفني لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء مدن ومراكز محافظة قنا المختلفة.