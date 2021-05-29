السبت 29 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

النيل المصرية..

مدارس النيل المصرية تعلن موعد غلق باب تقديم رياض الأطفال 2021

مدارس النيل المصرية
مدارس النيل المصرية

قررت وحدة مدارس النيل المصرية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، غلق باب تقديم رياض الأطفال 2022 للقبول للأطفال للعام الدراسى 2021-2022 بالمراحل KG وPre KG بنهاية يوم الإثنين 31 مايو الجارى.

رابط تقديم رياض الاطفال 2022 في مدارس النيل المصرية

وأعلنت وحدة مدارس النيل المصرية أنه يمكن لأولياء أمور الأطفال الراغبين فى تقديم رياض الاطفال 2022 للالتحاق بمدارس النيل المصرية للعام الدراسى 2021-2022 بالمراحل KG وPre KG من خلال اللينك التالي : nes.moe.edu.eg

 وكشفت وحدة مدارس النيل المصرية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم التواصل مع أولياء الأمور الراغبين في تقديم رياض الاطفال 2022 خلال الأيام القليلة القادمة لتحديد موعد الانترفيو للأطفال المتقدمين إلى مرحلة رياض الاطفال 2022.

 

تفاصيل مناقشة مشروع موازنة صندوق تطوير التعليم

وكان اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، برئاسة سامى هاشم، قرر تشكيل لجنتان أولهما للوقوف على الوضع الحالى لمدارس النيل وإجراءات نقلها وخطتها المستقبلية، وأخرى خاصة بالمجمعات التكنولوجية، لاسيما بعد نقل تبعية وحدة شهادة النيل الدولية، من صندوق تطوير التعليم، إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. 

 

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جاء ذلك خلال مناقشة مشروع موازنة صندوق تطوير التعليم خلال العام المالى الجديد 2021/2022، بحضور سيدة عبد المعطى ممثلة الصندوق، والتى أكدت انخفاض مخصصات الموازنة، لاسيما بعد نقل 5 مدارس النيل باستثماراتها لوزارة التربية والتعليم. 

وتساءل أعضاء اللجنة البرلمانية، ومنهم النائبة ماجدة بكرى وكيله لجنة التعليم عن وضع مدارس النيل حاليًا، والتى لم يأتى شيء بشأن موازنتها خلال العام المالى الجديد ومخصصاتها المالية، وعما إذا كانت مدرجة بموازنة وزارة التربية والتعليم، وماذا عن خططها التطويرية. 

وقالت بكري: "المدرسة بها عشرات الطلاب، وتمنح شهادة دولية باسم مصر، كيف لا نعرف تفاصيل عنها"، ليؤكد النائب الدكتور سامى هاشم أن اللجنة بصدد عقد اجتماعات لدراسة وضع المدارس الخاصة والدولية والشهادة الدولية المصرية (مدارس النيل) فى حضور الجهات المعنية ووزارتى المالية والتخطيط. 

وزارة التربية والتعليم وزارة التربية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المجمعات التكنولوجية تقديم رياض الاطفال 2022 مدارس النيل

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