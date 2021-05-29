السبت 29 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وفاة شخصين وإصابة 17 فى حادث على طريق جمصة بالدقهلية

جانب من الحادث
جانب من الحادث

شهد طريق رافد جمصة بمحافظة الدقهلية، حادث تصادم بين مينى باص وسيارة ربع نقل أدت الى  مصرع شخص ونجله وأصيب ١٧ آخرين.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق رافد جمصة بعد أمتار من كوبرى عمار ووجود متوفين ومصابين.

وانتقل على الفور ضباط المباحث و٧ سيارات إسعاف الى مكان البلاغ، وبالفحص تببن أن الحادث وقع بين سيارة مينى باص وسيارة ربع نقل أدى إلى انقلاب فى الأراضى الزراعية المجاورة للطريق.

فيما أسفر الحادث عن  ١٧ مصابا وحالتين وفاة لأب ونجله، وتم نقل المصابين والجثامين إلى مستشفي بلقاس المركزى وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعه واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتمكنت قوات الأمن بمدينة المنزلة، التابعة لمحافظة الدقهلية، من تحديد هوية سارق مكتب بريد بمدينة المنزلة، التابعة لمحافظة الدقهلية، بعد تفريغ كاميرات المراقبة، وتبين أنه طفل يبلغ من العمر 15 سنة.

وألقت قوات الأمن القبض على الطفل هلال 15 سنة، وبمواجهته اعترف بسرقة مبلغ مالى كبير من البريد.

وكانت مدينة المنزلة التابعة لمحافظة الدقهلية، شهدت سرقة مكتب البريد وتم اكتشاف الواقعة بعد فتح الموظفين للمكتب فى الميعاد الرسمى.

وأكد مصدر مطلع بالمدينة، أنه تم سرقة 200 ألف جنيه كانوا في خزينة البريد فى الساعات الأولى من صباح اليوم.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لقسم شرطة المنزلة باكتشاف موظف بمكتب بريد المنزلة سرقة 200 ألف جنيه من داخل الخزينة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

شهدت إدارة مياه الشرب في أجا بمحافظة الدقهلية، اختناق 19 موظفًا نتيجة تسريب من أسطوانات كلور، وتم نقلهم الى مستشفى أجا المركزى.

وأصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، بيانا عن الواقعة أكدت حدوث تسرب من أسطوانة كلور وزن 60 كجم نتيجة ارتفاع ضغط الغاز بسبب العوامل الجوية، وتم السيطرة على التسرب فورًا.

وأوضح البيان أنه نتج عن الحادث إصابة 19 موظفًا بسبب استنشاق الغاز وتم نقلهم إلى مستشفى أجا لتلقي العلاج، وخرجوا جميعًا وحالتهم الصحية مستقرة.

كما أكد البيان أن الإصابات لم تكن خطيرة وتم إجراء جميع الإسعافات الأولية لهم وخرجوا جميعا بسلام من المستشفى.

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