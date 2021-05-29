«تجدد خصومة ثأرية».. حملة مداهمات على قرية «الكتكاتة» في سوهاج

شنت أجهزة الأمن بسوهاج، اليوم السبت، حملة مداهمات على قرية «الكتكاتة» بمركز ساقلتة في محافظة سوهاج، في أعقاب تجدد الخصومة الثأرية بين عائلتى «الرماضنة» و«الحرازوة»، إثر مقتل مندوب مبيعات من الأولى على يد أفراد من الثانية.

وتبادل الطرفان إطلاق الأعيرة النارية بكثافة مما نتج عنه إصابة 3 أفراد، فضلا عن تسبب الاشتباكات في توقف الحركة على الطريق الزراعى الشرقى السريع.

وقد أسفرت الحملة التي قادها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير المباحث الجنائية، بإشراف اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج، عن ضبط 8 بنادق آلية و310 طلقات نارية من ذات العيار، و19 خزينة طلقات نارية، وضبط عدد من المتهمين من كلا العائلتين، وتنفيذ 150 حكما جزئيا، و70 حكما مستأنفا، و12 قرار إزالة لمنازل مقامة على أراضى زراعية وأراضى ملكا للدولة.

وكان اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة ساقلتة، بتجدد الخصومة الثأرية بين عائلتى «الرماضنة» و«الحرارزة» بقرية «الكتكاتة» بدائرة المركز، وتبادل العائلتين إطلاق الأعيرة النارية.

وانتقل إلى مكان البلاغ اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير المباحث الجنائية، وقيادات المباحث والأمن العام، وقوات من الأمن المركزى، وتمت السيطرة على الأوضاع وفرض تواجد أمنى مكثف داخل القرية، وتبين مقتل أحمد محمود إبراهيم «42 سنة- مندوب مبيعات» من عائلة «الرماضنة» إثر إصابته بطلقات نارية متفرقة بالجسم داخل سيارته «ملاكي» بطريق فرعى تابع للقرية، لارتباط عائلته بالخصومة الثأرية مع عائلة «الحرارزة» المقيدة برقم 1 لسنة 2016، وأصيب رقيب شرطة، وخفير نظامى، ومجند بإدارة قوات الأمن، بطلقات نارية في القدم والساق نتيجة قيام أفراد العائلتين بإطلاق أعيرة نارية عشوائية، وجرى نقل جثة القتيل في الحادث إلى مشرحة مستشفى ساقلتة المركزى، والمصابين من أفراد الشرطة إلى مستشفى سوهاج الجامعى.

وتحرر بالحادث المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.