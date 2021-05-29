السبت 29 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

عقب التصالح.. إيقاف تنفيذ عقوبة رئيس تحرير في سب وقذف الفنانة زينة

زينة
زينة

قررت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، برئاسة المستشار أحمد سمير، اليوم السبت، إيقاف تنفيذ العقوبة على رئيس تحرير روز اليوسف إبراهيم خليل، في حكم حبسه سنة مع الشغل لاتهامه بسب وقذف الفنانة زينة، بعد الاعتذار.

وقال المحامي عاصم قنديل، دفاع الفنانة زينة، إنه تنازل عن الدعوى بعد التصالح مع الفنانة زينة، وتقديم الأخير الاعتذار بالمواقع الإخبارية، وتم التصالح بمعرفة نقيب الصحفيين ضياء رشوان والإعلامي الصحفي عادل حمودة.

وتم التنازل عن الشق الجنائي والمدني وإثبات التصالح في محضر الجلسة، بعد تقديمه الاعتذار في عدة مواقع صحفية.

كانت محكمة جنح قصر النيل قضت بحبس رئيس تحرير روز اليوسف، سنة مع الشغل في اتهامه بسب وقذف الفنانة زينة.

 

محكمة جنح مستأنف قصر النيل تنفيذ العقوبة رئيس تحرير روز اليوسف الفنانة زينة نقيب الصحفيين

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