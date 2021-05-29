«المتحدة للخدمات الإعلامية» تكشف أبرز ملامح خطة التطوير

انطلق المؤتمر الصحفي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قبل قليل، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، تحت شعار "5 سنوات من التطوير".

وكشفت الشركة، خلال المؤتمر، عن أبرز ملامح خطة التطوير خلال المرحلة المقبلة، والتي تمثلت في طرح أسهم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في البورصة المصرية.

كما قررت الشركة المتحدة الاستمرار في تطوير المحتوى عبر إطلاق قناة أخبار عالمية.

وشملت أبرز ملامح خطة التطوير التوسع أكثر في السوق والتعامل مع عدد أكبر من المنتجين.

كما قررت الشركة الاستعانة بكوادر ذات خبرة في الأسواق المالية، وفقا للتطوير الجديد المتعلق بالطرح في البورصة.

