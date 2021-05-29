بعد انهياره أمس.. حي السيدة زينب يزيل بقايا عقار على نفقة مالكه

أعلن حي السيدة زينب عن الانتهاء من إزالة العقار رقم ٤ حارة النجار _ المنيرة حتى سطح الأرض تحت إشراف الدكتور مهران عبداللطيف رئيس الحى ومدير متابعة الجنوبية جمال حسين والإدارة الهندسية المهندس أحمد مرزوق ورئيس قسم الإزالات سيف بكر ورئيس قسم الخلالات جميل الدرس وذلك على نفقة مالك العقار.

كان انهار، أمس، واجهة أحد العقارات بحي السيدة زينب، وأشار الدكتور مهران عبداللطيف رئيس الحي، إلى أن العقار خالٍ من السكان، ولم يسفر عن وقوع ضحايا أو إصابات.

وأوضح مهران أن العقار مكون من دور أرضي و4 طوابق، وصادر له قرار هدم لسطح الأرض رقم ١٧ لسنة ٢٠١٨، وتم إرسال إشارة إخلاء في حينه، وتبين وجود تظلم للعقار في لجنة التظلمات بالمنطقة الجنوبية والذي أيد قرار الهدم، مما أصبح يشكل خطورة داهمة على السكان وعلى المارة نظرا لوجود أسقف وحوائط معلقة مما يستوجب التدخل من الحي بإزالة العقار، مؤكدا أنه جارٍ الآن تنفيذ الإزالة عن طريق الحي على نفقة المالك.

وأضاف رئيس حي السيدة زينب أنه تم إخلاء العقارات المجاورة من السكان حفاظا على الأرواح والممتلكات، وجارٍ إعداد مشروع قرار للعقار ٦ النجار المجاور، حيث تأثر بسقوط جزء من الحوائط على الحائط الخاص به.

وأشار مهران إلى أنه تم إرسال كتاب إخلاء للعقار المجاور رقم ٦، وتم عمل تقرير حادث للعقار رقم ٤ وتسليمهما لقسم الشرطة.

يذكر أنه شدد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء، ونوابه الأربعة، للمناطق الشمالية والجنوبية والشرقية والغربية بأهمية مراجعة العقارات الآيلة للسقوط ورفع تقارير بحالتها أول بأول، مع استمرار تكثيف الجهود لمعاينتها، والتخلص من العقارات الصادر لها قرارات إزالة لها، دون الرجوع إليه.

عقار السيدة زينب المنهار

عقار السيدة زينب المنهار

عقار السيدة زينب المنهار

عقار السيدة زينب المنهار

عقار السيدة زينب المنهار

عقار السيدة زينب المنهار

عقار السيدة زينب المنهار

عقار السيدة زينب المنهار