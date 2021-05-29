السبت 29 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تحقق في 4 مصانع و3 شركات تتداول النفايات الطبية الخطرة بالشرقية والمنوفية

النفايات الطبية
النفايات الطبية

تباشر نيابة العامة التحقيق في قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع ومخازن وشركات عشوائية فى مجال تداول النفايات الطبية الخطرة والمخلفات البلاستيكية والمواد الغذائية المغشوشة والمقلدة بنطاق محافظتي الشرقية – المنوفية.

كانت قد أكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئية والمسطحات، قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع ومخازن وشركات عشوائية فى مجال تداول النفايات الطبية الخطرة والمخلفات البلاستيكية والمواد الغذائية المغشوشة والمقلدة بنطاق محافظتي الشرقية – المنوفية.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط 4 مصانع  و3 شركات ومخزن والمديرين المسئولين عنهم، وبلغ إجمالى المضبوطات 15 طن مواد خام لنفايات طبية ومخلفات بلاستيكية مجهولة المصدر - 70,500 طن مواد غذائية مجهولة المصدر – 405,500 مواد خام ومنتج نهائى لمستلزمات زراعية، أسمدة – مبيدات – أعلاف مجهولة المصدر، و19000 قطعة منتج نهائي لأكواب زجاجية مُصنعة من مواد مجهولة المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي هذا فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الغش التجاري.

يشار إلى أن المادة (29) من القانون، تنص على أنه لا تجوز ممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة دون الحصول علي ترخيص يصدر من الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذجًا للترخيص ومدته وآليات إصداره والاشتراطات والمعايير والمواصفات الخاصة به وضوابط تجديده وحالات وقفه أو إلغائه، ويلتزم القائمون على ممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لعدم وقوع أي أضرار بالبيئة، وفي جميع الأحوال، لا يجوز للمرخص له بممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة أن يتنازل عن ذلك الترخيص للغير إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهاز، وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وعلي النموذج المعد لذلك.

نيابة العامة مخازن وشركات عشوائية النفايات النفايات الطبية البلاستيكية

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