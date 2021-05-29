طبيب تجميل: تقنية عيون القطة تمنح النساء إشراق وحيوية

مع التقدم بالسن تبدأ البشرة بفقد بريقها شيئاً فشيئاً، خصوصاً مع قلة إنتاج البشرة للكولاجين، الأمر الذي يفقدها رونقها، وبالتالي يبدأ الجلد بالترهل قليلاً، الأمر الذي يزعج النساء حول العالم، مما يؤدي للجوئهن لعمليات الشد سواء بالخيوط أو قص الجلد أو حتى عن طريق الإبر، حيث باتت "عيون القطة".

ما هي عملية عين القطة

عملية عين القطط أو عملية التجميل لجعل العيون مثل شكل عيون القطة أو رفع العيون على شكل عيون القطة هي إحدى أشكال عملية تجميل الجفون، ويتم إجراء هذه العملية باستخدام تقنيات متعددة تهدف جميعها إلى الحصول على عيون خلابة.

وأوضح الدكتور هيثم النجار إستشارى جراحات التجميل وتنسيق القوام، عضو الجمعية المصرية لجراحين التجميل، أن عالم التجميل ملىء بما هو دائم ومتجدد من أجل إيجاد طرق جديدة لإستكمال مرحلة الجمال البشرى المرتبط بالمرأة والرجل وتعتبر عملية تجميل عيون القطة هي العملية الأوسع إنتشارا في الفترة الأخيرة والتي تلجأ اليها نجمات السينما لتوسيع العيون بما هو مناسب مع شكل الوجه.

وقال الدكتور هيثم النجار، إن عملية عيون القطة يمكن الحصول بعد أن باتت تلجأ إليها العديد من النجمات اليوم لتكبير العين، ورفع منطقة الحاجب عن طريق الخيوط حيث يتم الأخذ بعين الاعتبار سمك الجلد المناسب وعمر الشخص (30-60 عاماً)، ويتم استخدام خيوط غير مرئية باستخدام بنج موضعي ولا يستغرق الأمر أكثر من ساعة، ويمكن مشاهدة النتيجة في معظم الحالات بعد القيام بها مباشرة.

وأضاف الدكتور هيثم النجار أن عملية تجميل عيون القطة هي جراحة تجرى على عين الإنسان لتشبه عين القطة ، ويقوم خلالها الجراح بعمل ثقوب في منطقة العين ورفع الجفن إلى حد ما ويصحيح الجفن عند الحافة الخارجية للعين، وتختلف جراحة الجفن التي تعالج تدلي الجفن أو ترهلها عن عمليات عيون القطط.

وتابع الدكتور هيثم النجار أن عملية عيون القطة هي أحد أنواع عملية شد الجفون حيث يتم التركيز فيها على الزوايا الخارجية للعينين، فبرفع هذه الأجزاء من الجلد يمكن للجراح أن يمنحك جلد جفون انسيابياً وخالياً من التجاعيد وعينين أكثر شباباً ونضارة، وتهدف عمليات تجميل عيون القطط إلى تغيير شكل الجفون من أجل إعطاء مظهر جذاب ونتائج طبيعية، وهي عملية ترميمية تتضمن شد الجلد والعضلات والأوتار في الزاوية الخارجية للعينين.

وأكد الدكتور هيثم النجار، دكتوراة جراحة التجميل وتنسيق القوام، أن عملية عيون القطة هي تقنية تجميل جديدة، تمنح المرأة إطلالة شبابية مشرقة، وتختلف تقنية الـ CAT EYES عن تقنية عين الثعلب FOX EYE التي تقوم على شد ورفع الحاجب بالخيوط لمن يعانون من هذه مشكلة الترهل ما يضفي المزيد من الجمال مع التقنية الأولى.