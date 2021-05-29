الرئيس التونسي يؤكد متانة علاقات بلاده مع ليبيا: عائلة واحدة في بلدين

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد قوة العلاقة، التي تربط التونسيين بالأشقاء الليبيين، قائلا: "نحن أهل وعائلة واحدة في دولتين".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الرئيس التونسي اليوم السبت، مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي الذي يقوم بزيارة رسمية إلى تونس حاليا تستمر حتى 31 مايو الجاري.

وقال الرئيس التونسي "نستشرف مستقبلا واحدا وسنحقق كل آمالنا.. لقد خسرنا الكثير في العقود الماضية ولم يعد الوقت لخسارة المزيد ولتناقضات مفتعلة".

وشدد على أنه سيتم مواصلة العمل انطلاقا من هذا التصور وسنحقق آمالنا وأمال شعبنا في تونس وليبيا ومختلف الدول العربية.

وأكد سعيد - في كلمته - "آن الأوان لنقرأ التاريخ لنستشرف تاريخا جديدا، لا ينقصنا أي شيء وسنعمل مع بعضنا البعض في كل المجالات على غرار مجال التعليم والمجال الطبي".

وأشار إلى أن اللجنة المشتركة التونسية الليبية ستعقد قريبا وستقوم بعملها على هذه المبادئ والتصورات والآمال.

من جانبه، قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي: "إنه ستتم مناقشة العديد من المسائل التي تخص تونس وليبيا، خاصة الأزمات التي يمر بها البلدان".

وشدد المنفي على ضرورة توفر الاستقرار الأمني في البلدين.. قائلا: "أمن ليبيا من أمن تونس والعكس صحيح".. لافتا إلى أن العلاقات بين الدولتين تاريخية ولكنها مستمرة وستظل إيجابية وتقوم على التوافق.

وقال المنفي: "إنه تناول مع الرئيس التونسي، القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتعاون الثنائي في العديد من المجالات كالاقتصادي والأمني وأيضا الاستثمارات بين البلدين، وكيفية دعمها والتعاون الثقافي والعلمي والأكاديمي، وأيضا أوضاع المواطنين في البلدين وكيفية معالجة المشاكل التي يمر بها المواطن التونسي في ليبيا والمواطن الليبي في تونس وكيفية تذليل صعوبات التنقل وذلك خلال الزيارة التي أداها سعيد إلى ليبيا في الآونة الأخيرة.

وعبر المنفي عن شكره للشعب التونسي الذي وقف إلى جانب الشعب الليبي خلال الأزمة التي مرت بها ليبيا.