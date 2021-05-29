استمرار عمليات الإزالة تميهدا لعمل محور المستشار عدلي منصور (صور)

تستمر أجهزة محافظة القاهرة في أعمال التوسعة والإزالات بامتداد شارع المشروع بالمطرية التابعة لمحافظة القاهرة، تمهيدا لعمل مسار محور المستشار عدلي منصور "محور مسطرد" والذي يتعارض معه عدد من المباني والتي يجري إزالتها وتعويض سكانها.

وتم رصد 248 مليون جنيها تعويضات لسكان 159 عقار جاري إزالتهم بحي السلام شارع كمال حجازي وشارع المشروع، كما أنه لا يتم هدم أي عقار قبل إزالته مع إعطاء المده الكافية لإخلاء المكان.

ويقول أحد سكان العقارات التي من المقرر إزالتها إن هناك لجنة قامت بحصر العقار وترقيمه تميهدا لإزالته ضمن العقارات التي يجري حاليا إزالتها تميهدا لعمل محور المستشار عدلي منصور، لافتا إلى أن المحور سوف يربط شارع المشروع بشارع وسط البلد ومنه إلى ميدان رنين فهو سوف يساعد في ربط عدد كبير من الطرق الرئيسية.

وتابع أن كافة السكان الذين قاموا بإخلاء منازلهم حصلوا على تعويضات ماليه، قائلا: "في تعويضات والناس هتاخد حقها بس المشكلة في المكان اللي عمره ما هيتعوض وسط أهلنا ومنطقتنا".

وأوضح محمد أحد السكان أن هناك عقارات تم عمل حصر لها منذ شهر نوفمبر الماضي تميهدا لأعمال الإزالة وللإعطاء مهله كافية للسكان لإخلاء العقارات قبل هدمه، مشيرا إلى أن التعويضات المالية مناسبة إلى حد ما إلا أنها لن تعوض السكن القديم بما يحمله من موقع مميز وسط الجيران والأهل.

واستكمل حديثه بأن أصحاب الشقق الإيجار القديم يتم تقسيم التعويض بين صاحب الشقة والمستأجر بينما أصحاب الشقق إيجار جديد لم يحصل على تعويض كونه مده من الأساس وليس ساكن بشكل دائم.

"هناخد تعويض بس مش نفس المساحة" وذلك ما علق به أحد السكان أصحاب العقارات المقرر إزالتها، والذي اوضح أن هناك تعويضات مالية مناسبة إلى حد ما ولكن ليست بنفس المساحة التي كان يعيش فيها أهالي المنطقة،مؤكدا على أن على الرغم من تضرر العديد من الأهالي أن توسيع الطرق وعمل محاول سوف يساعد في حركة المرور ويمنع التكدس ويسهل الطرق ببعضها حيث انه يربط منطقة مسطرد وطريق شبرا بنها بمناطق عين شمس وجسر السويس والدائرى ومحور الفريق إبراهيم العرابى وطريق بلبيس الصحراوي.

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