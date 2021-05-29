«القوى العاملة» تساعد أسرة مصري توفى بالقاهرة في الحصول على معاشه من إيطاليا

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا ببحث طلب المواطنة "عاليه .ج.ي" من محافظة القاهرة تطلب المساعدة في معرفة هل يحق لها ولأولادها الأطفال معاش عن زوجها "محمد.ع.ع" الذي توفي في مصر في 23 يناير 2021، حيث سبق له أن عمل بإيطاليا، وكان يسدد أقساط التأمينات لـ "الأنبس".

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الملحق العمالي بميلانو عزت عمران رئيس مكتب التمثيل العمالي بميلانو، قام بالتحرك الفوري لدى هيئة التأمينات الإيطالية للوقوف على مدى استحقاق المواطن المذكور لمعاش أو لتعويض دفعة واحدة، وبالبحث في ملف المواطن اتضح أنه كان ملتزما بسداد الأقساط التأمينية، أثناء عمله وأن السيدة ونجليها الأطفال يستحقون معاشا كاملا.

وقام مكتب التمثيل العمالي بناءً على توجيهات السفير إيهاب أبو سريع القنصل العام بميلانو بالتواصل مع صاحبة الشكوى وابلاغها بالمستندات المطلوبة لصرف المعاش فورا لتحويله لحسابها البنكى بالقاهرة.

وكان مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة بميلانو- إيطاليا، نجح في تحمل صاحب عمل (جزار) تعويض عامل مصري مصاريف علاجه كاملا خلال فترة علاجه دون اللجوء إلى الإجراءات القانونية.

كلف مكتب التمثيل العمالي بميلانو بمتابعة شكوى أحد العاملين المصريين لدى صاحب العمل الذي يعمل لديه، وذلك في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية .

وبحث مكتب التمثيل العمالي بميلانو، شكوى الشاب "رجب.أ.ع" من طلخا - محافظة الدقهلية والذي ظهر بفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يتظلم من أنه أثناء عمله في محل جزارة وفرم اللحوم تم فقد أطراف أصابعه داخل المفرمة لوصولها للأجزاء الخاصة بفرم اللحوم، وأنه لم يحصل على حقوقه من صاحب العمل.