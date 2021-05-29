وزير الصحة اللبناني يتلقى لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا

تلقى وزير الصحة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن، لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا وذلك في أحد المراكز الطبية المخصصة لتقديم اللقاحات في مدينة بعلبك في إطار مبادرة (ماراثون التلقيح بأسترازينيكا) التى أطلقتها الوزارة لتشجيع اللبنانيين والمقيمين داخل لبنان على تلقي اللقاحات المضادة لكورونا .



وذكرت وزارة الصحة اللبنانية - في بيان اليوم السبت - أن الوزير حمد حسن سيقوم اليوم بجولة على عدد من المراكز المعتمدة من الوزارة لإعطاء لقاح أسترازينيكا.



يذكر أن لقاح أسترازينيكا، يعد الأكثر استخداما داخل لبنان، بينما لا يزال التلقيح باستخدام لقاح شركة فايزر يقتصر على الفئات العمرية المتقدمة في السن.



كان لبنان قد بدأ حملة التلقيح قبل حوالي شهرين باعتماد لقاح "فايزر" بشكل أساسي ليعود ويفتح الباب أمام "أسترازينيكا".

ويشهد لبنان في الأيام الأخيرة تراجعاً في عدد الإصابات بفيروس كورونا، وأعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية أمس تسجيل 298 إصابة جديدة ما رفع العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 539888، كما تم تسجيل 6 حالات وفاة ليصبح عدد الوفيات الإجمالي 7711.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

أعراض الإصابة بكورونا

تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.