أمريكا تقدم 400 ألف دولار مساعدات إضافية للكونغو عقب ثوران بركان «نيراجونجو»

ذكرت السفارة الأمريكية بكينشاسا ، اليوم السبت ، أن الإدارة الأمريكية ستقدم مساعدات إضافية للكونغو الديمقراطية قدرها 400 ألف دولار بالمرحلة الأولى من المساعدات الطارئة لضحايا جوما بعد ثوران بركان نيراجونجو، وذلك من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).



وقالت ماريون إكبوك القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة بكينشاسا، إن "الحصول على المياه الصالحة للشرب هو حاجة ملحة لآلاف الكونغوليين المتضررين من هذه الأزمة".



يذكر أن ثوران بركان نيراجونجو الأسبوع الماضي وتدفقات الحمم البركانية التي أعقبت ذلك، دمرت عدة قرى شمال جوما في مقاطعة شمال كيفو وتشير التقديرات الحالية إلى أن البركان تسبب في مصرع 32 شخصا واختفاء 40 آخرين وتدمير أكثر من 3600 منزل و4 مراكز صحية و6 مدارس ونزوح آلاف العائلات الكونغولية، كما ألحق أضرارا جسيمة بخط أنابيب مياه رئيسي مما أثر على أكثر من 500 ألف شخص من سكان جوما.



وتعد الولايات المتحدة هي أكبر داعم لجمهورية الكونغو الديمقراطية فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية حيث قدمت أكثر من 131 مليون دولار حتى الآن في السنة المالية 2021.

وفي وقت سابق .. حذرت منظمة منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" من أن ما يصل إلى 280 ألف طفل يواجهون خطر النزوح من مدينة جوما في جمهورية الكونغو الديمقراطية جراء تهديد بركان نيراجونجو.



وأكدت المنظمة في تقرير لها اليوم الجمعة، وزعته في جنيف، أن هؤلاء الأطفال بحاجة إلى الحماية والدعم، مرحبة بالجهود الحكومية لحماية الأشخاص الذين يعيشون في المنطقة الحمراء في شرق جوما.



كما حذرت المنظمة من المخاطر المرتبطة بمزيد من الانفجارات البركانية لجبل نيراجونجو واحتمال تعرض الأطفال لخطر أكبر أثناء الإخلاء الجماعي.

وأشارت إلى أن أكثر من 170 أسرة لا تزال تبحث عن الأطفال المفقودين، وأعربت المنظمة عن القلق من أن الفوضى التي أحدثتها عمليات الإجلاء الأخيرة ستؤدي إلى فصل المزيد من الأطفال عن عائلاتهم.