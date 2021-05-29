السبت 29 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

بعد حادث الدهس.. تعرف على تأثير الاستروكس على جسم الإنسان

الاستروكس
الاستروكس

حادث أليم حدث مساء أمس في منطقة الطريق الأبيض أرض اللواء العجوزة بمحافظة الجيزة، حيث لقي عدد من الأشخاص مصرعهم وأصيب آخرين في حادث دهس من قبل طفل مخمور بمخدر “ الاستروكس”  بحسب شهود العيان، وكان يقود سيارة أجرة على الطريق الأبيض ، وكان يقود السيارة بسرعة جنونية.

ونرصد في السطور التالية بحسب موقع “ webteb” الاثار الناتجة عن تعاطيه

 

ماهو  مخدر الاستروكس

يُعتبر الاستروكس مادة عُشبية مُخلقة معمليًا، حيث يتم إضافة العديد من المواد الكيميائية وكذلك المواد المُخدرة إلى تلك المادة ليُصبح الاستروكس أكثر فاعلية،  ويعتبر الاستروكس من المُخدرات الحديثة التي قد تخطت الحشيش والبانجو في مدى خطورتها، حيث أن تعاطي هذا المُخدر يُخرج مُتعاطيه عن إدراكه بما هو حوله.

 

أعراض تعاطي الاستروكس 

احمرار شديد بالوجه.

احتقان في البلعوم.

اتساع حدقة العين.

ظهور الهلاوس البصرية والسمعية القوية.

تغير شكل الأنف.

الشعور بالضعف والوهن.

تصرفات وتحركات جسدية غير طبيعية.

صداع قوي.

ازدواج في الرؤية.

انعدام القدرة على التركيز.

 

أضرار الاستروكس الصحية:

فقدان الشهية والوزن.

اضطراب عمل الجهاز الهضمي.

حدوث اختلال في التوازن.

ارتفاع ضغط الدم.

فقدان مؤقت للذاكرة.

قتل الملايين من الخلايا العصبية.

تدهور صحة الجهاز التنفسي.

تضخم الكبد وتليفه.

الإصابة بمرض فقر الدم "الأنيميا".
 

أضرار الاستروكس النفسية:

المعاناة من الارتباك الشديد.

التعرض لنوبات الهلع المتكررة.

زيادة فرص الإصابة بالأمراض العقلية مثل الجنون وفقدان الذاكرة.

عدم القدرة على التحكم في مشاعر الحزن والفرح والتقلب المزاجي السريع من وقت لآخر.

تلف الجهاز العصبي مما يضعف القدرة على تقدير المسافة.


أعراض انسحاب الاستروكس من الجسم 

ضيق الأوعية الدموية.
فقدان في الشهية مما يؤدي إلى النحافة والضعف العام.
قلة النشاط والحيوية.
اختلال توازن الجسم.
اضطراب عمل الجهاز الهضمي.
الشعور الدائم بالانتفاخ والتهاب المعدة.
تضخم في الكبد.
تآكل ملايين الخلايا العصبية.
التعرض للإصابة بالذبحة الصدرية.
ارتفاع ضغط الدم.
الإصابة بفقر الدم.
فقدان مؤقت للذاكرة.
هلوسة بصرية وسمعية.

الاستروكس منطقة أضرار اعراض تعاطى المخدرات

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