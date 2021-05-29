حي غرب أسيوط: إزالة فورية لعقارين مخالفين ومصادرة أدوات ومعدات البناء

نفذ حي غرب أسيوط بقيادة الأستاذ محمد البشير رئيس الحي إزالات فورية لأعمدة الدور الأرضى بإحدى العقارات، وكذلك أعمدة الدور الثالث العلوى بعقار آخر بمنطقة البيسرى بجوار شبكة المحمول.

يأتي ذلك وفقا لتعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بالتصدي لعمليات البناء المخالف بالمحافظة، والقضاء على عشوائية البناء، وإزالة جميع أشكال التعديات، والتصدي بكل حزم للمخالفين من خلال تنفيذ الإزالة الفورية، وفقا للحملات التي يجريها حي غرب.

وأوضح محمد البشير أنه يتم المتابعة الفورية من الحي والتصدي لعمليات البناء المخالف وبالمتابعة تبين قيام أحد المواطنين بالبناء وبشكل مخالف للقانون وعلي الفور تم تشكيل لجنة من الحي بقيادة البشير رئيس الحي والاستاذ هانى محمد والاستاذ احمد ثابت والدكتور محمد عبدالراضى نائبى رئيس وقسم الاشغالات بقياده الاستاذ مسلم والاستاذ سالم محمد والاستاذ محمد نبيل بالمتابعه الميدانيه بالحى وتوجهوا إلي مكان المخالفة وعلي الفور تم إزالة الأعمدة المخالفة لكل عقار ومصادرة المواد المستخدمة للبناء واتخاذ الإجراءات القانونية.

وشدد البشير، على مساعديه ونوابه بالمتابعة المستمرة وتشكيل الحملات، لمنع أي تعديات جديدة، وإيقاف البناء المخالف فورًا، والتعامل بحزم وقوة، في إزالة كل أشكال التعديات، وتطبيق القانون على المخالفين، وترسيخ دولة القانون، والتصدي للبناء المخالف والعشوائي.

هذا وتجدد محافظة أسيوط مناشدة المواطنين وأصحاب المحال التجارية والمطاعم والكافيهات بالالتزام بتطبيق القرارات الصادرة حفاظاً على حياتهم وحياة المواطنين وتجنبًا للإصابة بالفيروس والحد من انتشاره والإسراع في التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان "www.egcovac.mohp.gov.eg" للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد و بموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح وذلك من خلال الخط الساخن 15335 معلنًا عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745).

إزالة عقارات مخالفة

إزالة عقارات مخالفة

إزالة عقارات مخالفة

إزالة عقارات مخالفة