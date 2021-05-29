السبت 29 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

دون تدخل بشري

«التنظيم والإدارة»: اختبارات تقييم الموظفين تتم إلكترونيًا

صالح الشيخ رئيس الجهاز
صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بدء الجهاز في تقييم المتقدمين لشغل 80 وظيفة مهندس بالحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، غدا الأحد 30 مايو، بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.

وأضاف رئيس الجهاز أن المتقدمين سيخضعون لعدة اختبارات إلكترونية منها اختبار في اللغتين العربية والإنجليزية، إلى جانب اختبار السلوك واختبار آخر لقياس المعلومات والمعارف العامة ومهارات إجادة الحاسب الآلي.. مشيرا إلى أن جميع الاختبارات وأعمال التقييم تتم إلكترونياً بدون أي تدخل بشري، وتتم وفقاً للفلسفة التي أنشئت من أجلها المنظومة وهي توفير آلية لضمان قياس موضوعي لقدرات ومعارف المتقدمين لشغل وظائف أو تحديد الاحتياجات التدريبية.

الجدير بالذكر أن الجهاز يقوم بتنفيذ عملية تقييم المتقدمين تنفيذا للمادة 12 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والتي تنص على يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة، أو وساطة، من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمناً البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وفى جميع الأحوال يُشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة، ويكون التعيين فى تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان، وعند التساوى يقدم الأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى فى ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلاً، فالأقدم فى التخرج، فالأكبر سناً.

وفى سياق آخر، انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من التسوية ل5023 موظفا بمختلف الإدارات والوحدات الجهاز الإداري للدولة وذلك للحاصلين على مؤهلات أعلى خلال فترة خدمتهم وذلك طبقا للضوابط التي نص عليها قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016. 

التنظيم والإدارة تقييم موظف الحجر الزراعي صالح الشيخ

الأكثر قراءة

«نعم.. كاميليا حملت من الملك فاروق».. أسرار يرويها رشدى أباظة

تطورات الحالة الصحية للفنان شريف الدسوقى (خاص)

ظهور أول حالة اشتباه بـ«الفطر الأسود» في المنوفية

«ليس كل ما يعرف يُقال».. الباز يكشف سيناريوهات أزمة سد النهضة

بيراميدز يعلن اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا فى صفوف الفريق

«مكنتش أقصد».. تحقيقات موسعة مع سائق ميكروباص قتل وأصاب 3 بأرض اللواء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

سناك آيز والـvar

محمد عبدالعزيز

يحيا الراديو.. بعد مرور 87 عامًا

بسنت حسن

الجنة الزائفة

د.كريمة الحفناوى

مصر والصين.. علاقات ممتدة

ماجد حبته

شهداء حفظ السلام

صفاء النجار

أنتونى هوبكنز.. أساطير الحافة والظلال «2-4»

مؤمن المحمدي

معاركنا

وائل خورشيد

وائل خورشيد يكتب: لماذا فقد الجمهور عذريته؟

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«القناة 12 الإسرائيلية»: بينيت ولابيد يتفقان على تشكيل حكومة تناوب

سارة شريف تكتب: معركة الوعى

«الصحة العالمية» تتهم إسرائيل بانتهاك حقوق الفلسطينيين