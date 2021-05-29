سكان عقار المنيرة المنهار: «اخلينا الشقق بسبب قرار الإزالة الصادر من الحي»

تسلمت نيابة السيدة زينب الجزئية، السبت، تقرير اللجنة الهندسية والفنية في معاينة آثار انهيار عقار في منطقة المنيرة في السيدة زينب بالقاهرة.

وتبين أن العقار المنهار رقمه 4 بشارع النجار الكائن بالسيدة زينب.

وتبين أن سبب سقوطه هو الجزء الأمامي بالكامل من أعلى لا أسفل للعقار رقم 4 ش النجار المكون من 5 طوابق بالأرضي.



وتبين من معاينة العقار أنه مكون من 5 طوابق، وأنه صادر بحقه قرار إزالة من الحي، واستمعت النيابة إلى أقوال المتضررين من سكان العقار أنهم تركوه عقب إصدار قرار بإزالته وأنه خالٍ من السكان.

وأضافوا أنه على مساحة 120 مترًا تقريبًا، ونتج عن انهيار العقار حدوث انهيار لجزء من حائط للعقار رقم 6 المجاور بحائط الطابق الأرضي لمدخل العقار رقم 4.



تلقت الحماية المدنية بلاغًا بسقوط جزء من العقار رقم 4 حارة النجار في المنيرة، بعقار بحي السيدة زينب بمحافظة القاهرة، دون حدوث وفيات.



وانتقلت قوات الحماية المدنية، بمرافقة الدكتور مهران عبداللطيف رئيس الحي، ومأمور قسم شرطة السيدة زينب ومساعد فرقة جنوب ووكيل إدارة شرطة المرافق، ومدير متابعة المنطقة الجنوبية إلى الموقع.



وأكد رئيس حي السيدة زينب أن العقار صادر له قرار إزالة من على سطح الأرض رقم 17 لسنة 2018.



وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حينه فور صدور القرار، ولم تكن هناك وفيات أو إصابات بالعقار والعقارات المجاورة له، تلقت الحماية المدنية بلاغًا بسقوط جزء من العقار رقم 4 حارة النجار في المنيرة، بعقار بحي السيدة زينب بمحافظة القاهرة، دون حدوث وفيات.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة التي قررت تشكيل لجنة هندسية وفنية من حي السيدة زينب لفحص أسباب الانهيار وإعداد تقرير حول أسبابه.