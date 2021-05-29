وفد المعونة الأمريكية يبحث تنفيذ مشاريع تنموية بالنيل الأزرق في السودان

ثمن حسن عبد المجيد خليفة المدير العام لوزارة المالية والقوى العاملة الوزير المكلف، زيارة وفد المعونة الأمريكية للولاية ووصف الزيارة بالناجحة والمبشرة في سياق دعم الانتقال الديمقراطي في السودان والنيل الأزرق على وجه الخصوص.

وفي تصريح لـ"سونا" أوضح حسن عبد المجيد أن أهداف زيارة وفد المعونة الأمريكية تمثلت في كيفية تنفيذ اتفاقية السلام ، حيث قدمت حكومة الولاية ممثلة في وزارة المالية ملامح خطة الولاية للعام 2021 ، بحانب طرح عدد (9) مشروعات مهمة جدآ في الولاية تعتبر بداية التنمية الحقيقية بالولاية.

وقال حسن أن وفد المعونة الأمريكية استصحب معه هذه المشروعات في لقاءاته المباشرة مع كافة المجتمعات والمنظمات والسياسيين والمجتمع المدني وتبين للوفد أن المشروعات المقدمة تتناسب مع مطالبات وتطلعات مكونات المجتمع .

وأوضح حسن أن أبرز المشروعات التي تم تقديمها للوفد تعني بالبنيات التحتية مثل الطرق التي تربط رئاسة المحلية برئاسة الولاية بجانب الكهرباء والحوجة الماسة لإنشاء محطتين بكل من منطقة (قلي) بمحلية التضامن وأخرى شمال الروصيرص .

وفي مجال دعم السلام والاستقرار تم تقديم مشروع إنشاء تجمعات قرى النازحين والعائدين في كمرحلة أولى بحيث تتوفر فيها الخدمات الأساسية.

وفي مجال خدمات المياه تم طرح مشروع محطات محلية الروصيرص والدمازين والخط الناقل للمياه من أقدي والممتد للمنطقة الغربية وصولاً لمنطقة بوط بمحلية التضامن .

وأضاف حسن أن حكومة الولاية أمنت على أهمية الدعم المؤسسي وبناء القدرات لدعم الانتقال الديمقراطي وذلك بتوفير البنيات التحتية وإنشاء مكاتب للمؤسسات والهياكل التي أقرتها اتفاقية السلام لخلق البيئة المواتية للمؤسسات المعنية بتنفيذ الاتفاق بجانب إنشاء مراكز لتدريب النساء وحاضنات أعمال صغيرة في مناطق متعددة بالولاية وإنشاء عدد من المستشفيات الريفية .

وتطرق حسن لضرورة ايجاد شراكة حقيقية للاستفادة من التمويل وتوظيفه التوظيف الأمثل منوهاً الى أن الولاية في الفترة القادمة ستشهد حراكا واسعا لتنفيذ اتفاقية السلام مما يتطلب الإسراع في سن التشريعات والقوانين.

واضاف أن الوفد أكد سعيه الجاد لتوصيل كافة الاحتياجات الى مكتب الخرطوم ومن ثم الى رئاسة المعونة بواشنطون.