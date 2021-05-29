مرشح تحالف ميركل للمستشارية يعول فى حملته على التقدم فى تطعيم كورونا

صرح مرشح تحالف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المسيحي لمنصب المستشار، أرمين لاشيت، بأن من الممكن للتحالف أن يستفيد في المعركة الانتخابية من النجاحات التي تم إحرازها في مكافحة جائحة كورونا.

يذكر أن لاشيت يترأس حزب ميركل المسيحي الديمقراطي، كما أنه يشغل أيضًا منصب رئيس حكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا.

وفي رسالة ترحيب عبر الفيديو إلى جمعية ممثلي الحزب المسيحي في ولاية براندنبورج، قال لاشيت اليوم السبت: "بدأنا تيربو التطعيم، وألمانيا في طريقها للخروج من جائحة كورونا والعودة إلى الحرية".



وتوقع لاشيت أن وضع الجائحة سيتحسن قريبًا، ومن ثم سيتحسن أيضًا الوضع السياسي في ألمانيا "وستكون لدينا في المعركة الانتخابية الفرصة لتوضيح إدارتنا الحكومية الناجحة في الحكومة الاتحادية وفي الولايات".



وأضاف لاشيت أن التحالف المسيحي سيقنع الناخبين بأن الاقتصاد لن يعاود الانتعاش بعد الجائحة إلا معه.



وأعرب لاشيت عن تطلعه للسجال في المعركة الانتخابية مع حزب الخضر، وقال إن حزب البديل من أجل ألمانيا يعد هو " خصمنا رقم واحد" في العديد من المناطق في شرق ألمانيا (حيث تقع ولاية براندنبورج) وقال محذرا:" لا ينبغي لحزب البديل أن يكسب دائرة انتخابية بشكل مباشر ولا حتى في براندنبورج".



من جانبه، تصدى رئيس الحزب المسيحي في ولاية براندنبورج، ميشائيل شتوبجن، للشكوك المثارة حول مدى ملاءمة لاشيت للوصول إلى دار المستشارية، حيث قال إن "أرمين لاشيت أظهر أنه مرشح جيد"، مشيرا إلى أن الكثيرين لم يكونوا متأكدين من فوز أنجيلا ميركل في أول ترشح لها عام 2015، وتابع أن ميركل تمكنت بعد ذلك من وضع بصمتها في التاريخ الألماني وتغلبت على العديد من الأزمات.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت، أنه تم إعطاء 48.4 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في ألمانيا حتى الآن.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في ألمانيا بمليون جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق ألمانيا شهرين لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.

