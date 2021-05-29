أبرزها 12 كيلو أغذية فاسدة.. ضبط 1257 قضية تموينية

أعلنت مباحث التموين والتجارة الداخلية، ضبط 1257 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط 2٫25 طن "دواجن ومقطعات دواجن" معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بحوزة المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن بمحافظة الجيزة.

وتمكنت الجهود من ضبط 2,05 طن أسماك مُدخنة "رنجة" معبأة داخل عبوات بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة ، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج الأسماك المدخنة بمحافظة الغربية.

كما تم ضبط 1,7 طن "مقطعات لحوم – فيليه - مفروم لحوم" معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطهيها وتقديمها لوجبات جاهزة للجمهور بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة المدير المسئول عن مطعم لتقديم الوجبات الجاهزة بمحافظة الجيزة.

وأسفرت الجهود عن ضبط 216,000 قطعة "مرقة دجاج" معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج السلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة الغربية، وضبط 6 أطنان "مخللات" معبأة داخل براميل غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات "بدون ترخيص" بمحافظة الغربية.

وتم ضبط 5 أطنان ملح سياحات غير صالح للاستهلاك الآدمى ومخصص للأغراض الصناعية ومحظور استخدامه فى الصناعات الغذائية ويشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مطحن لتعبئة ملح الطعام بمحافظة الغربية، وضبط مالكة محل بدال تموينى – بمحافظة الشرقية لحيازتها 2 طن سكر تموينى – 710 عبوات زيت تموينى مخصص ربطاً على البطاقات التموينية ربطاً على البطاقات التموينية قامت المذكورة بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى قدرت بقيمة مالية 29070 جنيه.

وأثمرت الجهود عن ضبط 5,27 طن منظفات صناعية "صابون سائل – كلور خام" بدون مستندات مجهولة المصدر وبدون بيانات تجارية وغير مطابقة للمواصفات القياسية.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة مالك مصنع لإنتاج المنظفات الصناعية "بدون ترخيص" بمحافظة الغربية، وضبط 6 أطنان "أسمدة زراعية" بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام لعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية بمحافظة الشرقية .