السبت 29 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الأمن الاقتصادي يضبط 13 ألف قضية سرقة كهرباء خلال يوم

سرقة كهرباء
سرقة كهرباء

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، حملات أمنية أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

قامت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بعدة حملات؛ لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 3024 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

فيما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، عن ضبط 357 قضية متنوعة، فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، حماية نهر النيل والمجاري المائية. 

كما تمكنت شرطة الكهرباء، من ضبط 13182 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد.

وألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، القبض على متهمين في 268 قضية أموال عامة، وذلك لمواجهة كافة أشكال الفساد المالي والإداري، والجرائم التى تؤثر سلباً على المناخ الاستثماري فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفي.

فيما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن، عن ضبط 1257 قضية تموينية متنوعة "غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، دقيق وأقماح، ثروة زراعية، مواد بترولية، واستيلاء على أموال الدعم".

عقوبة سرقة التيار الكهربائي 

وضعت الشركة القابضة لكهرباء ضوابط لتحديد قيمة غرامات المخالفين بالنسبة للكهرباء، علاوة على التعديلات الجديدة فى قانون الكهرباء الخاصة بسرقة التيار، وفيما يلي أهم المعلومات:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.

فى حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

عقوبة سرقة التيار الكهربائي سرقة التيار الكهربائي الأجهزة الأمنية الداخلية الامن الاقتصادي وزارة الداخلية

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